Un nuevo incidente ferroviario se registró este lunes en la ciudad de Santa Fe. Un tren de carga descarriló en su trayecto habitual sin dejar heridos ni provocar el vuelco de vagones. La situación generó demoras y cortes intermitentes en varios puntos del noroeste santafesino, especialmente en inmediaciones de Hernandarias y General Paz.
Según testimonios de vecinos a El Litoral, la cola del tren quedó detenida en el cruce de Hernandarias, impidiendo el paso de vehículos. Algunos peatones optaron por cruzar caminando por entre los vagones detenidos o trasladar bicicletas por los costados. En contraste, en Galicia el paso fue liberado tras el desenganche de un vagón.
Descarriló otro tren en Santa Fe: esta vez fue en Hernandarias y General Paz
Sin vuelcos ni lesionados
Aunque no se observaron vagones volcados en el sector de Hernandarias, se presume que el descarrilamiento pudo haber ocurrido en otro tramo del trayecto. El tránsito en la zona se encuentra parcialmente restringido, y se recomienda evitar circular por los alrededores mientras se normaliza la situación.
Recomendación para los vecinos
Personal ferroviario y de tránsito evalúa las maniobras necesarias para restablecer la circulación plena. No se descartan nuevos cortes momentáneos para remover vagones. Se solicita a los automovilistas evitar la zona y buscar caminos alternativos hasta que finalicen los trabajos.