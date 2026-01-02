Santa Fe ciudad

A 13 días del descarrilamiento en barrio Sargento Cabral, arrancó la remoción de los vagones del Belgrano Cargas

Este viernes 2 de enero por la mañana, comenzó el operativo para enderezar y retirar cinco vagones del Belgrano Cargas que descarrilaron el 20 de diciembre. La tarea la realizan personal de Trenes Argentinos Cargas y una empresa privada de Santo Tomé con dos grúas de gran porte, en una maniobra compleja por el peso de la carga y la cercanía con viviendas.