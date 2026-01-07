Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Santo Tomé

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 7 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:00 - 09:00 Alfonso Duran, Stgo. de Chile, Vera y San Juan
07:00 - 09:00 Stgo. de Chile, Magallanes, San Juan y Crespo
08:30 - 09:30 Ruta Nac. N168, Ruta Prov. N1, Las Camelias y Los Eucaliptus
09:00 - 13:00 Chile, Necochea, 13 de diciembre y Pueyrredón
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.