#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Por la mañana

Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 7 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Imagen ilustrativa.Imagen ilustrativa.
Seguinos en
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

07:00 - 09:00 Alfonso Duran, Stgo. de Chile, Vera y San Juan

07:00 - 09:00 Stgo. de Chile, Magallanes, San Juan y Crespo

08:30 - 09:30 Ruta Nac. N168, Ruta Prov. N1, Las Camelias y Los Eucaliptus

Santo Tomé

09:00 - 13:00 Chile, Necochea, 13 de diciembre y Pueyrredón

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

Seguinos en
#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad
Santo Tomé

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro