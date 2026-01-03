Pedido

Crisis energética en el arroz: San Javier reclama cambios urgentes en los contratos eléctricos

La Mesa Arrocera de San Javier expresó su preocupación por el fuerte incremento del costo de la energía eléctrica y pidió readecuar los contratos con la Empresa Provincial de la Energía. Aseguran que el actual esquema tarifario amenaza la continuidad de la producción y el empleo en una de las actividades clave del norte santafesino.