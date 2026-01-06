#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Clima

Qué dice el pronóstico este martes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 17º y la máxima sería de 31°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que no se esperan precipitaciones en la jornada.

Qué dice el pronóstico este martes en la ciudad de Santa Fe. Crédito: Luis Cetraro.Qué dice el pronóstico este martes en la ciudad de Santa Fe. Crédito: Luis Cetraro.
Seguinos en
Por: 

Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Mirá tambiénSanta Fe mantiene un perfil productivo concentrado en los servicios y el comercio

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 17° y la máxima sería de 31º, bajando a 27° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 80%, la presión de 1008.8 hPa, noreste este a 13 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta amarillo por tormentas fuertes o viento en el departamento La Capital.

clima flavio rainaSe espera un día soleado en la capital santafesina. Crédito: Flavio Raina.

Pronóstico extendido

  • El martes miércoles se esperan tormentas asiladas durante la mañana en Santa Fe. La mínima será de 20º y una máxima de 33º.
  • Para el jueves cielo mayormente cubierto durante toda la jornada, sin probabilidad de lluvia en la jornada. La mínima será de 21º y una máxima de 31º.
  • Finalmente, el viernes se esperan tormentas aisladas en la mañana y la tarde/noche. La mínima será de 21º y una máxima de 26º.
CLIMA EXTENDIDO
Seguinos en
#TEMAS:
Clima en Santa Fe
Servicio Meteorológico Nacional
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro