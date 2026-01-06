#HOY:

Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 6 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

06:30 - 08:30 Santiago del Estero, Bv. Pellegrini, Urquiza y 1° de Mayo

Santo Tomé

08:00 - 11:00 Por Pueyrredón, entre Ruta Nac. N° 19 y San Martín

Sauce Viejo

09:00 - 13:00 Estrella Federal, Aromos y Jazmines

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

