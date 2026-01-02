Grave crisis en el Amba

Calor y apagones: el día que la Nación reivindicó los controles estatales

Las empresas privadas que brindan el servicio a porteños y bonaerenses tuvieron respuestas distintas frente al previsible aumento de la demanda, que por momentos afectó a 4,4 millones de usuarios. En Rosario, en cambio, fueron unos 2 mil.