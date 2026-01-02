Calor y apagones: el día que la Nación reivindicó los controles estatales
Las empresas privadas que brindan el servicio a porteños y bonaerenses tuvieron respuestas distintas frente al previsible aumento de la demanda, que por momentos afectó a 4,4 millones de usuarios. En Rosario, en cambio, fueron unos 2 mil.
El consumo en la provincia de Santa Fe el 31 a la noche estuvo por debajo del récord histórico de febrero de 2025. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Los apagones del 31 a la noche en la ciudad de Buenos Aires y su Conurbano, en especial en su zona sur, dejaron lecciones a las autoridades nacionales que rara vez reivindican las regulaciones y el rol del Estado de imponer sanciones. Esta vez lo hicieron.
El calor fue cercano al récord en el Amba y también fue intenso en toda la provincia de Santa Fe pero aquí los efectos sobre la infraestructura eléctrica no fueron iguales a los graves problemas que vivieron, por cientos de miles, los porteños y los bonaerenses del conurbano.
Es verdad que la Empresa Provincial de la Energía todavía no debió dar respuestas a picos de demandas históricos, pero -al menos por ahora- ha logrado pasar la prueba de fin de año. El fin de 2025 y el inicio de 2026 estuvo marcado por extremos registros de calor. Hubo algunos cortes en la ciudad de Rosario (alrededor de dos mil usuarios en el peor momento) y otros proporcionalmente escasos problemas en el resto del mapa de la bota. Algo que en nada se parece al problema sufrido por el mayor aglomerado urbano del país.
"Infraestructura muy tensionada", definió el gobierno del presidente Javier Milei, tras dos años de gestión en medio del apagón masivo que dejó sin luz en distintos momentos de la jornada festiva a "4,4 millones de personas en el pico del evento, en una jornada con temperaturas cercanas a los 40 grados", sostiene el diario La Nación. El mismo periódico, con la firma de Sofía Diamante, recuerda que en 1995 hubo aún más calor y que los afectados sumaron un millón.
Obviamente, es la obsolescencia en la infraestructura (léase atraso en las inversiones) lo que explica la situación del Amba donde en primer lugar debe decirse que no es uniforme la situación: peor la pasan los usuarios de Edesur que los de Edenor.
Quienes tengan la costumbre de chequear en tiempo real el número de usuarios sin energía en el sitio oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) (en www.argentina.gob.ar/enre) verán que siempre los hogares, comercios e industrias sin energía eléctrica son como mínimo el triple en la zona sur que en la norte. Al cabo de tres décadas de la privatización de sendas áreas resulta claro que hoy las respuestas no son idénticas.
La Empresa Provincial de la Energía logró atravesar el fin de año sin apagones masivos.
En todos los casos los apagones obedecen a infraestructura de las distribuidoras mencionadas. El Enre en ese sentido rompió el molde de los discursos oficiales al sostener que: "Se trata de una falla en instalaciones bajo responsabilidad de Edesur, en un contexto de infraestructura muy tensionada, lo que refuerza la necesidad de las exigencias y controles que el regulador viene realizando sobre la distribuidora", indicaron fuentes oficiales al diario fundado por Bartolomé Mitre.
Nivelesalarmantes desobrecarga
Se detectó "una cantidad significativa de cables operando por encima del 100% de su potencia nominal, así como transformadores con niveles de sobre carga alarmantes, lo que evidencia una red altamente exigida y con escaso margen operativo". Es exactamente lo mismo que sucede en un hogar cuando a un enchufe se le agregan triples y "zapatillas" para conectar más electrodomésticos que los que la línea puede soportar: saltan las llaves térmicas, las protecciones, el disyuntor, los "tapones", o se producen incendios.
"A través del ENRE se ejerció supervisión, exigencia y sanción sobre Edenor y Edesur. Solo en 2025, el ente aplicó 108 sanciones por un total de $53.750 millones: 45 sanciones por $41.393 millones a Edesur y 63 sanciones por $12.357 millones a Edenor. Estos montos se acreditan automáticamente a los usuarios en las liquidaciones", señalaron desde el Ejecutivo en una declaración oficial.
Se indicó que en la empresa Edesur hay "mayores riesgos operativos, con más subestaciones y redes exigidas, menos cuadrillas por usuario y falta de definiciones claras en los tiempos de reposición del servicio".
Los picos deSanta Fe
A las 14.50 del lunes 10 de febrero de 2025 se produjo en la Empresa Provincial de la Energía la máxima demanda hasta ahora registrada. El pico llegó a 2.741 megavatios de potencia, mientras que en la jornada del 31 de diciembre del año pasado ese valor estuvo en alrededor de 2.000 MW.
Para estudiar la demanda de la energía eléctrica es clave el factor estacional y la actividad productiva y comercial. Por esa razón, las empresas distribuidoras de energía como la Epe dividen en días hábiles y no hábiles, y por los meses de calor o frío al año calendario para fijar cada record.
En otras palabras, no es comparable el pico de casi 2.741 MW de febrero del año pasado con los 2.286 MW de las 20.45 del martes 1ro de julio de 2025 porque se trata de usos diferentes: los hogares desprovistos de gas natural consumen más electricidad durante la noche.