Desde el municipio

Vera: gestionan ante la EPE mejoras urgentes en el servicio eléctrico de El Cerrito y Santa Lucía

La intendenta de Vera, Paula Mitre, realizó nuevas gestiones ante la Empresa Provincial de la Energía en Santa Fe para solicitar el mantenimiento y recambio de las líneas eléctricas que abastecen a los parajes El Cerrito, Santa Lucía y sectores rurales del distrito, afectados por cortes frecuentes y baja tensión.