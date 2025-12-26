Vera: gestionan ante la EPE mejoras urgentes en el servicio eléctrico de El Cerrito y Santa Lucía
La intendenta de Vera, Paula Mitre, realizó nuevas gestiones ante la Empresa Provincial de la Energía en Santa Fe para solicitar el mantenimiento y recambio de las líneas eléctricas que abastecen a los parajes El Cerrito, Santa Lucía y sectores rurales del distrito, afectados por cortes frecuentes y baja tensión.
La intendenta de la Municipalidad de Vera, Paula Mitre, realizó una nueva visita a las oficinas centrales de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), en la ciudad de Santa Fe, con el objetivo de reiterar y formalizar un pedido vinculado a las deficiencias en el servicio de provisión eléctrica que afectan a los parajes El Cerrito, Santa Lucía y a la zona rural del distrito Vera.
La gestión se enmarca en una serie de reclamos y presentaciones sostenidas en el tiempo por parte del Ejecutivo Municipal, ante las reiteradas interrupciones del suministro y las frecuentes bajas de tensión que se registran de manera intempestiva en estos sectores.
En ese contexto, la intendenta solicitó que se evalúe con carácter prioritario la realización de tareas de mantenimiento integral y el recambio de las líneas de distribución eléctrica que abastecen a estas comunidades.
Las falencias en el servicio generan serias complicaciones para los vecinos, productores rurales e instituciones locales. Entre las principales consecuencias se destacan la quema de electrodomésticos y equipos eléctricos, la pérdida de alimentos en hogares y comercios, y las dificultades para garantizar la cadena de frío de medicamentos e insumos esenciales en el dispensario de salud de la zona.
Durante el encuentro, también se expuso que la problemática se ve agravada por el deterioro de la infraestructura eléctrica existente y por las dificultades de acceso a los parajes durante los días de lluvia, cuando los caminos rurales se tornan intransitables.
Esta situación retrasa la llegada de los equipos técnicos de la EPE, que deben desplazarse desde localidades como Margarita o Calchaquí, recorriendo extensas distancias en condiciones adversas.
Desde el Ejecutivo Municipal se manifestó comprensión respecto de las múltiples demandas de inversión que enfrenta la provincia en el actual contexto y en el marco de la nueva gestión.
No obstante, se remarcó que los reclamos de los vecinos se vienen planteando de manera reiterada desde hace tiempo y responden a necesidades urgentes de mantenimiento básico, indispensables para garantizar la continuidad del servicio eléctrico, la seguridad de la población y el normal desarrollo de las actividades productivas y sociales.
El municipio aguarda una respuesta favorable por parte de la EPE que permita avanzar hacia una solución definitiva a esta problemática estructural, que impacta de manera directa en la calidad de vida de los habitantes de estos parajes de la Cuña Boscosa.