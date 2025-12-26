En la previa a las fiestas

Multitudinaria convocatoria y gran éxito de "la peatonal" en calle San Martín de Vera

La propuesta impulsada por la Municipalidad, el Centro Comercial e Industrial y los comerciantes de calle San Martín superó ampliamente las expectativas, con una concurrencia masiva, espectáculos en vivo y una fuerte respuesta del público local y regional.