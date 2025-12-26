Provincia avanza con obras clave en educación, hábitat y drenaje en Esperanza
Junto al intendente Rodrigo Müller, el gobernador Maximiliano Pullaro supervisó el estado de distintas intervenciones provinciales que apuntan a mejorar la infraestructura educativa, el sistema hídrico y el acceso a la vivienda.
Müller y Pullaro recorrieron el avance de obras estratégicas para Esperanza
El intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, recorrió este martes, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, el senador Rubén Pirola y la diputada provincial, Jimena Senn, distintas obras que el gobierno provincial lleva adelante en la ciudad.
Puntualmente, las autoridades visitaron el avance de la obra de finalización del edificio de la Escuela de Educación Técnica Profesional N° 644 “Gregoria Matorras”, los trabajos de la primera etapa del canal Hohenfels y la construcción de 14 nuevas viviendas en el barrio La Orilla.
Obras para la ciudad
En la oportunidad, Müller destacó la importancia de recibir al gobernador y poder recorrer obras que son estratégicas para el presente y el futuro de Esperanza.
"La finalización de la escuela técnica responde a un reclamo histórico; el canal Hohenfels permitirá mejorar el sistema de drenaje y avanzar con la pavimentación del barrio Oeste; y las viviendas vienen a dar respuesta a una necesidad concreta de muchas familias de la ciudad”.
En ese sentido, el intendente remarcó que estas inversiones provinciales se potencian con el trabajo y la eficiencia de la gestión municipal.
"En la escuela Gregoria Matorras, por ejemplo, contábamos con recursos para dos aulas y, gracias a una administración ordenada, logramos construir tres. Del mismo modo, el municipio donó los terrenos para que la provincia pueda llevar adelante la construcción de las viviendas”.
Por último, Müller afirmó que “estas obras son una clara muestra de que cuando hay gobiernos con administración ordenada, planificación y trabajo conjunto, se logran resultados que le cambian la vida a los vecinos”.
Por su parte, el gobernador Pullaro felicitó “a Rodrigo y a todo el equipo municipal por el gran trabajo que vienen realizando” y consideró que “a nivel provincial estamos cerrando un año muy positivo. En el primer año pusimos orden en el Estado y en el segundo tomamos impulso, con proyectos que tomaron cuerpo, grandes licitaciones e inauguración de obras”.
“Aquí en Esperanza estamos invirtiendo a futuro, como lo hacemos en toda la provincia de Santa Fe”, concluyó.
Educación
La última etapa de la obra contempla, en planta baja, el cerramiento y la terminación del SUM, cantina, local destinado al Club de Amigos, aula de construcciones y la cubierta de la circulación.
En planta alta, incluye la terminación de tres aulas, preceptoría y un nuevo núcleo sanitario, incorporando un baño para personas con movilidad reducida. También comprenderá la ejecución del núcleo de circulación vertical, compuesto por ascensor y escalera.
Canal Hohenfels
Con una inversión provincial superior a los 3.000 millones de pesos, la intervención comprende el entubado del troncal en calle Alem —entre Hohenfels y Janssen— (Tramo I) y en calle Hohenfels —entre Alem y Ruta Provincial N° 70— (Tramo II).
El conducto tendrá 3 metros de base por 1,40 metros de altura, con un total de 1.120 metros lineales de entubado y la construcción de ocho cámaras de registro e inspección.
Viviendas
El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $1.109.000.000 e incluye 13 viviendas de prototipo compacto y una vivienda adaptada para personas con movilidad reducida. Todas tendrán dos dormitorios y serán construidas en la manzana delimitada por las calles Sarmiento, Las Tunas, Juana Azurduy y San Jerónimo.
Además, contempla obras de infraestructura como red eléctrica de baja tensión, alumbrado público, red de agua potable, red vial del conjunto, estabilizado granular, red de desagües pluviales, cordón cuneta y badenes, veredas peatonales, rampas y arbolado.