El canal perimetral suma una nueva etapa y mejora la infraestructura hídrica en Ramona
Con la colocación de barandas metálicas de seguridad, la Comuna de Ramona dio por finalizada la segunda etapa del revestimiento del canal perimetral, una obra estratégica para optimizar el escurrimiento pluvial, preservar la infraestructura urbana y fortalecer el sistema de desagües de la localidad.
La intervención comprendió el recubrimiento del piso y de las paredes laterales de 200 metros del canal, con el objetivo de aumentar la velocidad y el volumen de evacuación de las aguas, prevenir procesos de socavación y evitar el deterioro de la infraestructura circundante.
De acuerdo con el diseño original del proyecto, el canal fue concebido como un conducto a cielo abierto que combina hormigón armado en la base y muros laterales de bloques de cemento, reforzados con encadenados perimetrales y vigas estructurales.
Inversión
Esta configuración garantiza estabilidad, resistencia y una mayor vida útil de la obra. La intervención se completa con cordones cuneta y defensas viales, atendiendo especialmente a la circulación de vehículos de gran porte por la traza utilizada como desvío del tránsito pesado.
El proyecto demandó un presupuesto ejecutado de $140.754.828,87 y representa una mejora sustancial en la urbanidad de un amplio sector de la localidad, además de constituir una pieza fundamental del sistema de desagües urbanos de Ramona. Por sus características técnicas, la obra implicó un importante despliegue de recursos humanos, materiales y económicos.
Antes de esta intervención, la falta de protección adecuada provocaba que el flujo de agua erosionara el fondo y las paredes del canal, generando desprendimientos de material, ensanchamientos no controlados y acumulación de sedimentos aguas abajo.
Intervenciones
Asimismo, la limpieza y eliminación de malezas y vegetación contribuye a evitar obstrucciones, facilita las tareas de mantenimiento, reduce su frecuencia e intensidad y mejora significativamente la durabilidad de la infraestructura.
Con la finalización de esta etapa, Ramona continúa avanzando en el fortalecimiento de su infraestructura hídrica, incorporando soluciones de largo plazo para el manejo de excedentes pluviales y la protección del entramado urbano.
Programa 1000 Aulas
Con la presencia del Presidente Comunal José Barbero y el representante técnico de la unidad ejecutora, se labró la correspondiente acta de inicio que habilitó las tareas de replanteo, extracción de suelo vegetal existente y relleno y compactación del terreno.
Con las cuales se dio comienzo a la construcción de un módulo áulico en el Jardín de Infantes Nº 300, considerando la reciente transferencia de fondos efectuada por el Ministerio de Educación en el marco del Plan Abre Escuela – Programa 1000 Aulas, implementado por el Gobierno de la Provincia.
Mediante la gestión del Senador Alcides Calvo, esta construcción ha sido priorizada por la cartera educativa atendiendo al déficit edilicio del mencionado establecimiento en relación a la matrícula con la que el mismo cuenta, y contribuirá a adecuar las condiciones puestas a disposición de los niños en las primeras instancias educativas, fundamentales en todo su posterior trayecto formativo.
El Programa “1000 Aulas” es una iniciativa que tiene como objetivo principal mejorar la infraestructura escolar en establecimientos educativos de distintos niveles a lo largo del territorio santafesino y busca crear ambientes adecuados para que los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollen en condiciones óptimas para alumnos y docentes.