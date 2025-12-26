Departamento Castellanos

El canal perimetral suma una nueva etapa y mejora la infraestructura hídrica en Ramona

Con la colocación de barandas metálicas de seguridad, la Comuna de Ramona dio por finalizada la segunda etapa del revestimiento del canal perimetral, una obra estratégica para optimizar el escurrimiento pluvial, preservar la infraestructura urbana y fortalecer el sistema de desagües de la localidad.