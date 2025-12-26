#HOY:

El IMUSA tendrá nuevos horarios durante la temporada de verano

Para una mejor atención, el Instituto Municipal de Salud Animal, durante los meses de enero y febrero, en las sedes del Parque Garay y Alto Verde, atenderá por la mañana, mientras que la sede del Jardín Botánico lo hará en ambos turnos.

Por: 

La Municipalidad de la ciudad de Santa Fe informó que el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA), durante los meses de enero y febrero, modificará los horarios de sus servicios gratuitos

Cabe recordar que se prestan en los tres puntos fijos ubicados en el parque Juan de Garay, el Jardín Botánico y Alto Verde de la capital santafesina.

En la sede del Parque Garay, ubicado en calle Obispo Gelabert 3691, el horario de atención será de lunes a viernes de 7 a 14. En Alto Verde, la sede que se encuentra en la plaza Evita brindará servicio de 8 a 12, mientras que la sede del Jardín Botánico, en calle San José al 8400, su horario de atención será de 7 a 17.

Es importante mencionar que la Municipalidad, además de castraciones, brinda servicios de colocación de vacunas antirrábicas, tratamientos antiparasitarios; son algunas de las acciones que realizan los profesionales veterinarios. Además de encargarse de promover el cuidado responsable y el respeto a los animales.

El Imusa continúa con los planes de castración.Instituto Municipal de Salud Animal.

La atención es por orden de llegada. El día de la esterilización, se les recuerda a las personas que deben acercarse con el animal y DNI del tutor responsable.

