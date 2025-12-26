El IMUSA tendrá nuevos horarios durante la temporada de verano

La Municipalidad de la ciudad de Santa Fe informó que el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA), durante los meses de enero y febrero, modificará los horarios de sus servicios gratuitos
Para una mejor atención, el Instituto Municipal de Salud Animal, durante los meses de enero y febrero, en las sedes del Parque Garay y Alto Verde, atenderá por la mañana, mientras que la sede del Jardín Botánico lo hará en ambos turnos.
La Municipalidad de la ciudad de Santa Fe informó que el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA), durante los meses de enero y febrero, modificará los horarios de sus servicios gratuitos
Cabe recordar que se prestan en los tres puntos fijos ubicados en el parque Juan de Garay, el Jardín Botánico y Alto Verde de la capital santafesina.
En la sede del Parque Garay, ubicado en calle Obispo Gelabert 3691, el horario de atención será de lunes a viernes de 7 a 14. En Alto Verde, la sede que se encuentra en la plaza Evita brindará servicio de 8 a 12, mientras que la sede del Jardín Botánico, en calle San José al 8400, su horario de atención será de 7 a 17.
Es importante mencionar que la Municipalidad, además de castraciones, brinda servicios de colocación de vacunas antirrábicas, tratamientos antiparasitarios; son algunas de las acciones que realizan los profesionales veterinarios. Además de encargarse de promover el cuidado responsable y el respeto a los animales.
La atención es por orden de llegada. El día de la esterilización, se les recuerda a las personas que deben acercarse con el animal y DNI del tutor responsable.