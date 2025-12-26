#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo este viernes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 19º y la máxima sería de 33°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que no hay grandes chances de precipitaciones en la jornada.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola
Por: 

Este viernes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones en la mañana, manteniendo su condición en la tarde. Para la noche hay un 10% de chances, según el SMN.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 19° y la máxima sería de 33º, bajando a 29° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 99%, la presión de 1007.8 hPa, viento oeste a 12 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento noreste entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta amarillo por tormentas fuertes o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El sábado tendrá una mínima de 22° y una máxima de 29°. Se esperan tormentas fuertes en la mañana y tarde, reduciendo su intensidad en la noche.
  • Para el domingo se mantendría el cielo mayormente cubierto a lo largo de todo el día. La mínima será de 23º y una máxima de 27º.
  • Finalmente, el lunes tendrá menor inestabilidad y cielo parcialmente cubierto el resto de toda la jornada. La mínima será de 17º y una máxima de 31º.
CLIMA EXTENDIDO
#TEMAS:
Clima en Santa Fe
Servicio Meteorológico Nacional
Santa Fe Ciudad

