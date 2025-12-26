En un acto encabezado por Pullaro

Habilitaron la rotonda en el cruce de las rutas provinciales Nº 70 y 68-S en Humboldt

La intervención mejora la seguridad y la fluidez del tránsito en uno de los cruces más peligrosos del departamento Las Colonias. Además, el gobernador recorrió obras educativas, hídricas y habitacionales en la ciudad de Esperanza.