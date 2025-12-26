Habilitaron la rotonda en el cruce de las rutas provinciales Nº 70 y 68-S en Humboldt

El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este martes la rotonda construida por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe en la intersección de las rutas provinciales Nº 70 y 68-S, en el ingreso a la comuna de Humboldt.
La intervención mejora la seguridad y la fluidez del tránsito en uno de los cruces más peligrosos del departamento Las Colonias. Además, el gobernador recorrió obras educativas, hídricas y habitacionales en la ciudad de Esperanza.
Se trata de una obra largamente esperada que mejora de manera sustancial la transitabilidad y refuerza la seguridad vial en un punto neurálgico de la región, caracterizado por un intenso flujo de tránsito productivo y urbano. En el mismo acto, el mandatario entregó 12 escrituras a familias de la localidad.
Durante la inauguración, Pullaro remarcó que “estamos cumpliendo con un anhelo de esta región. Santa Fe tiene un potencial productivo único y demostramos que, cuando se ordenan las cuentas públicas, somos una provincia imparable y las obras llegan a cada punto del territorio”, incluso aquellas que “llevaban mucho tiempo de retraso y hoy empiezan a concretarse”.
El gobernador sostuvo que estas obras estratégicas “dan desarrollo, igualdad y trabajo”. Y recordó que en la provincia “hay alrededor de 40.000 familias que viven directa o indirectamente de la inversión pública” en estas obras estratégicas. En ese sentido, afirmó que este tipo de intervenciones “fortalecen la economía y contribuyen a que vivamos un poco mejor”.
Pullaro también puso en valor el consenso institucional que hizo posible la ejecución de la obra. “En un momento difícil del país, en Santa Fe demostramos que podemos dialogar quienes pensamos distinto, convivir y trabajar en el mismo sentido. Esta rotonda es una prueba concreta de que, cuando hay objetivos comunes, los resultados llegan”, señaló.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que “cuando asumimos había solo 19 rotondas construidas en más de 4.700 kilómetros de rutas provinciales, un número claramente insuficiente”.
En ese marco, indicó que se impulsó “un programa integral para resolver cruces peligrosos mediante rotondas”, y precisó que la de Humboldt “forma parte de las 96 intervenciones de este tipo que se están ejecutando en toda la provincia”.
El presidente comunal de Humboldt, Martín Quiroz, agradeció “a todos los actores que intervinieron para que hoy esta obra emblemática sea una realidad”, y destacó su impacto directo en la seguridad vial y en la calidad de vida de la comunidad.
A su turno, el senador por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola, valoró la decisión política del Ejecutivo provincial y subrayó que “estas inversiones se ejecutan con rapidez en lugares donde se han perdido vidas”. En la misma línea, la diputada provincial Jimena Senn resaltó “el compromiso cumplido y la magnitud de una obra que va a salvar muchísimas vidas”.
Acompañaron al gobernador el exvicegobernador Carlos Fascendini; el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli; el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; el subadministrador de la Zona Norte, Sergio Cardoso; y el director provincial de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina, entre otras autoridades.
Previamente, en la ciudad de Esperanza, Pullaro recorrió el nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica Nº 644 “Gregoria Matorras”, la primera etapa del desagüe troncal Hohenfels y el complejo de 14 viviendas que se construye en el barrio La Orilla.
En el establecimiento educativo, la Provincia invierte más de 800 millones de pesos para completar un edificio que estuvo paralizado durante años. El proyecto contempla aulas, SUM, cantina, núcleo sanitario, ascensor y la conexión troncal de servicios pluvio-cloacales.
Sobre el plan de infraestructura educativa, el gobernador precisó que “ya se repararon 2.600 edificios escolares, se están construyendo 50 escuelas nuevas y se alcanzaron las 700 aulas ejecutadas”.
Enrico aseguró que “las clases de 2026 van a comenzar con el edificio completamente terminado”, mientras que el intendente Rodrigo Müller destacó que la obra se financia a través del programa Mil Aulas.
En cuanto al desagüe troncal Hohenfels, la primera etapa permitirá evitar anegamientos e inundaciones en el sector oeste de Esperanza. La obra demanda una inversión superior a los 3.000 millones de pesos, se inició en julio de 2025 y beneficiará a más de 10.000 vecinos.
Finalmente, el complejo de 14 viviendas del barrio La Orilla, con una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos y un avance del 15 %, incluye infraestructura completa de servicios, accesibilidad y urbanización integral.