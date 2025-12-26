Durante la nochebuena

“Cayó desplomada”: el desgarrador relato de la familia de la niña baleada en Ramos Mejía

La niña celebraba la Navidad con su familia cuando fue alcanzada por una bala perdida. Sus seres queridos relatan el momento de terror y esperan su recuperación mientras permanece internada con el proyectil aún en su cuerpo.