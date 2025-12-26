Obras históricas en canales mejoran el escurrimiento y protegen al norte del Gran Santa Fe
Pullaro recorrió las intervenciones realizadas en Arroyo Aguiar y Las Mandarinas, que mejoran el drenaje pluvial, protegen áreas urbanas vulnerables y se integran a un plan más amplio de infraestructura regional.
Pullaro recorrió las obras terminadas en los canales Arroyo Aguiar y Las Mandarinas
El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recorrió este lunes por la tarde las obras terminadas de mantenimiento, reparación y limpieza que se ejecutaron en los canales principal Arroyo Aguiar y Las Mandarinas, una intervención clave para mejorar el escurrimiento pluvial y fortalecer el sistema de prevención ante inundaciones en el área metropolitana del Gran Santa Fe.
Durante la recorrida, Pullaro estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich; el diputado provincial José Corral; el intendente de Recreo, Omar Colombo; de Monte Vera, Luis Pallero; y el presidente comunal de Arroyo Aguiar, Hernán Carraro.
En el caso del canal principal Arroyo Aguiar, en el tramo que atraviesa la jurisdicción de Recreo, las tareas consistieron en una limpieza integral destinada a facilitar el escurrimiento de una extensa zona rural y suburbana, y a proteger de manera indirecta a los cascos urbanos cercanos, como Candioti, Laguna Paiva, Arroyo Aguiar, Recreo y Monte Vera.
Era una obra largamente esperada, ya que el canal no recibía una intervención de este tipo desde hacía aproximadamente tres décadas.
Por su parte, los trabajos en el canal Las Mandarinas, en la localidad de Monte Vera, se enmarcaron en el mantenimiento y la reparación del sistema de defensas hídricas del Gran Santa Fe. Esta infraestructura cumple un rol estratégico al interceptar los escurrimientos provenientes del norte y derivarlos hacia la laguna Setúbal, evitando que ingresen a zonas urbanas vulnerables.
Obras fundamentales
Durante la visita, el ministro Enrico destacó la relevancia de ambas intervenciones y señaló que “son obras que a simple vista pueden parecer menores, pero son fundamentales porque tienen que ver con la readecuación y la limpieza de canales”.
En ese sentido, explicó que “el canal de Las Mandarinas contiene el agua que llega desde el norte para que no ingrese a la ciudad de Santa Fe y la deriva hacia la laguna Setúbal a lo largo de unos seis kilómetros, mientras que el canal principal de Arroyo Aguiar cumple una función similar, derivando los escurrimientos hacia el río Salado”.
El titular de la cartera de Obras Públicas subrayó además que estas tareas se complementan con otras intervenciones previstas para la zona, orientadas a mejorar la infraestructura productiva.
“Vamos a ripiar calles y realizar mejorados para evitar los anegamientos que se producen con las lluvias, y a mediados de febrero comenzaremos la esperada obra de repavimentación de la Ruta Provincial Nº 5, desde la Ruta Nº 2 hasta la Ruta Nacional Nº 11, atravesando el área del Protomédico”, anticipó.
A su turno, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, remarcó que las obras son “muy importantes para la ciudad de Santa Fe, porque interceptan escurrimientos que de otro modo ingresarían desde el norte”.
Detalles
Detalló que en el canal Las Mandarinas se realizó una readecuación de aproximadamente seis kilómetros, con un ancho de base que varía entre tres y cinco metros y profundidades que alcanzan los seis metros. “Era un canal con fuerte sedimentación y presencia de árboles, que atravesaba una loma importante y no estaba funcionando correctamente”, explicó.
Respecto del canal Principal Arroyo Aguiar, Mijich precisó que se trabajó sobre un tramo de ocho kilómetros que llevaba cerca de treinta años sin tareas de limpieza. “Cumple la misma función de interceptar los escurrimientos y derivarlos hacia el río Salado, evitando su ingreso a la ciudad de Santa Fe”, señaló.
Finalmente, el presidente del Comité de Cuencas de Arroyo Aguiar, Elio Reinares, destacó el impacto de la obra y sostuvo que “permite drenar el agua que transporta el canal principal y encauzarla hacia el río Salado, evitando que se dirija hacia la laguna Setúbal y afecte al norte de la ciudad de Santa Fe”.
En ese sentido, subrayó que la limpieza realizada era indispensable, ya que no se llevaba a cabo desde hacía al menos treinta años.