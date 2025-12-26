Trabajos de mantenimiento, reparación y limpieza

Obras históricas en canales mejoran el escurrimiento y protegen al norte del Gran Santa Fe

Pullaro recorrió las intervenciones realizadas en Arroyo Aguiar y Las Mandarinas, que mejoran el drenaje pluvial, protegen áreas urbanas vulnerables y se integran a un plan más amplio de infraestructura regional.