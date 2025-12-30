Alerta por altas temperaturas

Más de 200 pacientes asistidos por el SAME en Buenos Aires por la ola de calor: recomendaciones para Santa Fe

El impacto de las condiciones extremas ya se siente en los servicios de emergencia en CABA. En la capital santafesina, frente a un escenario meteorológico similar, se recomienda extremar los cuidados para proteger la salud.