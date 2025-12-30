¿Cómo estará el clima en la noche del 31 en Santa Fe? Todos los detalles
Durante el último día del año se esperan altas temperaturas en la ciudad de Santa Fe. El Litoral dialogó con un meteorólogo sobre las particularidades climáticas durante las celebraciones de Año Nuevo.
Durantes los últimos días del año se están transitando altas temperaturas en la ciudad de Santa Fe y en gran parte de la provincia y el país.El Litoral dialogó con el meteorólogo Ignacio Cristina sobre cómo estará el clima durante la noche del 31 de diciembre.
¿Mesa adentro o afuera?
“Lo que vemos es que se va a mantener la seguidilla de estabilidad latente en la configuración de las masas de aire con el predominio del ingreso de aire cálido”, destacó Cristina sobre el clima en la útlima semana del año.
Durante el último día del año se esperan altas temperaturas en la ciudad de Santa Fe.
La jornada de este martes 30 de diciembre será muy similar a la del lunes, con temperaturas no tan altas. “Pero a partir del 31 perdominará plenamente el aire cálido, que llevará a un ascenso en las temperaturas con una sensación térmica de entre 40 y 43°”, señaló.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que el día de mañana tendrá una mínima de 22° y una máxima de 37°, con cielo mayormente cubierto a lo largo de toda la jornada.
No se esperan lluvias hasta el fin de semana, por lo que la mesa puede estar afuera, pero teniendo en cuenta el grado de calor y humedad.
“Hay una probabilidad muy baja de lluvia débil y dispersa recién para el viernes a primera hora, producto del ingreso de una de una masa de aire fría que podría estar desmejorando las condiciones. Pero lo que se está viendo es que el 31 deberíamos tener condiciones aptas para la mesa fuera”, afirmó el meteorólogo.
Para el jueves 1 de enero, se espera un cielo mayormente despejado a lo largo de todo el día, con una de 22º y una máxima de 35º.
Se espera un verano típico santafesino. Crédito: Fernado Nicola.
Qué se espera para enero y febrero
Durante diciembre se dio un fenómeno atípico de mucha lluvia en la región: “El acumulado del mes está más en de 20 milímetros por encima de la media de los últimos diez años”, sostuvo el especialista.
“Sobre lo que se viene no podemos hacer mucho pronóstico a largo plazo, ya que aún no se han emitido los informes trimestrales del clima en la región, pero sí que será un verano típico santafesino, con altas temperaturas y no tanta lluvia”, afirmó Cristina.
“En general, lo que se está viendo con respecto al parámetro de temperaturas, es que deberíamos estar entre lo normal o superior a lo esperado. Sobre los níveles de lluvia, se esperan valores normales o levemente inferiores”, concluyó.