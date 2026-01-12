Un hombre de 45 años fue encontrado muerto en la Laguna Azul, Córdoba

En la tarde del domingo, un hombre de 45 años fue visto por última vez cuando se encontraba dentro del agua en la zona conocida como Laguna Azul, en la localidad de La Calera, en el departamento Colón, provincia de Córdoba. El sitio es un espejo de agua frecuentado por visitantes para actividades recreativas en verano.
Búsqueda y hallazgo
Familiares que lo acompañaban perdieron de vista al hombre mientras nadaba y, al no obtener respuesta ni encontrarlo en la superficie, dieron aviso inmediatamente a las autoridades. Ante la situación, se activó un operativo de emergencia para localizarlo.
El despliegue incluyó la intervención de efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba y del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), quienes trabajaron durante varias horas en la zona donde fue visto por última vez.
Los rescatistas utilizaron equipos de buceo para rastrear el fondo del espejo de agua bajo condiciones de visibilidad reducida.
Durante la madrugada, los buzos localizaron el cuerpo sumergido a unos 15 metros de la costa y a aproximadamente 4 metros de profundidad. El hallazgo se produjo luego de intensas tareas de búsqueda que se extendieron desde la tarde del domingo hasta primeras horas del lunes.
Investigación y contexto
Tras el hallazgo, la Justicia de Córdoba tomó intervención en el caso para determinar las circunstancias que rodearon el deceso. Por el momento, las autoridades investigan si la muerte se produjo por ahogamiento u otro evento que pudiera haber desencadenado la tragedia.
Las actuaciones buscan esclarecer si existieron factores médicos o externos que influyeron en lo ocurrido.
La zona de Laguna Azul es un destino habitual para el esparcimiento en temporada estival, lo que suele convocar a numerosas familias y turistas. Si bien se trata de un lugar de recreación, la profundidad del espejo de agua y la ausencia de barreras naturales en algunos sectores requieren precauciones por parte de los bañistas.
Este hecho se suma a otros incidentes similares registrados en cuerpos de agua de la provincia durante temporadas cálidas, lo que ha generado en ocasiones debates sobre medidas de seguridad adicionales, como la presencia de guardavidas y señalización en zonas de baño.
Las autoridades policiales y judiciales continuarán a la espera de los resultados de las pericias y los informes médicos forenses que permitan establecer con mayor precisión la mecánica del hecho. Las actuaciones se encuentran bajo reserva mientras se profundiza la investigación.