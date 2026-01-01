Dolor en Quimilí

Un nene de 3 años murió ahogado en una pileta durante los festejos de Año Nuevo

Ocurrió cerca de las 22 del 31 de diciembre en una vivienda de Quimilí, Santiago del Estero. El menor fue hallado en la pileta del patio. Fue trasladado al hospital de Suncho Corral, donde constataron su fallecimiento.