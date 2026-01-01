Un nene de 3 años murió ahogado en una pileta durante los festejos de Año Nuevo

Un niño de 3 años murió ahogado en una pileta en la ciudad de Quimilí, Santiago del Estero, mientras participaba de los festejos familiares de fin de año. El trágico hecho ocurrió el martes 31 de diciembre cerca de las 22, según confirmó la Policía.
Ocurrió cerca de las 22 del 31 de diciembre en una vivienda de Quimilí, Santiago del Estero. El menor fue hallado en la pileta del patio. Fue trasladado al hospital de Suncho Corral, donde constataron su fallecimiento.
La víctima fue identificada como G.M.M. y vivía con su familia en el paraje Las Tinajas, departamento Moreno. Al momento del hecho, el niño se encontraba en la casa de su tía.
De acuerdo al testimonio de la madre, una joven de 26 años de apellido Moreno, el nene estaba en el patio trasero, donde había una pileta. En un descuido, habría ingresado al agua sin que nadie lo notara. Minutos después, fue encontrado inconsciente.
Rápidamente fue trasladado al hospital distrital de Suncho Corral. El médico de guardia, Diógenes Soria, constató la muerte tras examinar al menor. La notificación al centro de salud fue realizada por una enfermera, quien solicitó la presencia policial.
La Justicia inició una causa para esclarecer las circunstancias del hecho. Intervinieron agentes de la Sanidad Policial y del Cuerpo Médico Forense, que comenzaron los peritajes correspondientes para determinar si hubo negligencia o una falla accidental.
La causa está caratulada como “muerte dudosa”. Las pericias intentarán reconstruir el momento exacto en el que el niño cayó al agua y si hubo demora en el rescate.