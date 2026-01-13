Dos camiones chocaron en Córdoba y uno de los conductores falleció

Mirá tambiénChoque entre un micro y un camión en la Ruta 9 dejó dos heridos en Campana
Dos camiones protagonizaron un violento choque frontal este lunes por la tarde sobre la Ruta Provincial 4, en la provincia de Córdoba. Como consecuencia del impacto, uno de los conductores murió en el lugar, mientras que el otro fue trasladado de urgencia a un hospital y permanece internado en estado crítico.
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 128, en jurisdicción de la localidad de Juárez Celman, y generó un importante despliegue de los servicios de emergencia y seguridad.
El choque frontal
Según la información brindada por fuentes policiales, los dos vehículos de carga colisionaron de frente mientras circulaban por la traza provincial. La violencia del impacto fue tal que uno de los choferes perdió la vida en el acto, sin que los equipos médicos pudieran hacer nada para salvarlo.
El accidente provocó la interrupción parcial del tránsito en la zona mientras se realizaban las tareas de asistencia y peritaje.
El estado del sobreviviente
El segundo camionero, un hombre de 46 años, sufrió heridas de gravedad producto del choque. Fue asistido en el lugar por personal médico y luego trasladado de urgencia al hospital local, donde permanece internado en estado crítico.
Por el momento, no se difundieron detalles adicionales sobre su evolución ni sobre la gravedad específica de las lesiones que presenta. Los peritajes buscan determinar cómo se produjo la colisión y si existieron factores externos o humanos que hayan contribuido al desenlace del siniestro.
Hasta el momento, las autoridades no informaron las identidades de las personas involucradas ni si se adoptó alguna medida judicial en relación con el conductor que sobrevivió. Las causas del accidente continúan bajo investigación y no se descarta ninguna hipótesis.