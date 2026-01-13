Choque entre un micro y un camión en la Ruta 9 dejó dos heridos en Campana

Dos personas resultaron con heridas de distinta consideración tras un choque entre un micro de larga distancia y un camión ocurrido en la noche del lunes sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 77, en jurisdicción de la ciudad bonaerense de Campana. El siniestro involucró a un ómnibus que transportaba a 25 pasajeros y generó importantes demoras en la circulación vehicular.
El colectivo había partido desde la Ciudad de Buenos Aires con destino a la provincia de Salta cuando, por motivos que aún se investigan, fue impactado desde atrás por un camión con semirremolque.
Elaccidente
El choque se produjo cerca de la medianoche del lunes. El micro de larga distancia fue embestido en su parte trasera por un camión Mercedes Benz BluTec, lo que provocó daños visibles en el lateral izquierdo del ómnibus. El impacto sorprendió a los pasajeros durante el trayecto nocturno y obligó a detener por completo la marcha en ese sector de la autovía.
Personal policial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y preservar la escena.
Las primeras actuaciones estuvieron a cargo del personal policial que arribó al lugar minutos después del siniestro, con el objetivo de asistir a los involucrados y ordenar el tránsito.
Heridosyasistencia
Como consecuencia del choque, dos personas debieron ser trasladadas al Hospital de Campana. Se trata del conductor del camión y de una mujer de 37 años que viajaba como pasajera en el micro, quien fue derivada para una evaluación médica más exhaustiva.
En tanto, el chofer del ómnibus, un hombre de 32 años, y el resto de los pasajeros no presentaron lesiones, según se informó de manera oficial. Tras el control médico correspondiente, pudieron continuar con las actuaciones vinculadas al hecho.
Dañosmateriales
El siniestro generó importantes complicaciones en la circulación. Los carriles medio y lento de la Ruta 9 quedaron obstruidos durante varias horas, por lo que el tránsito fue habilitado únicamente por el carril rápido, con circulación asistida y demoras para quienes transitaban por la zona.
El micro de larga distancia sufrió importantes daños tras el impacto en la Ruta 9.
Las imágenes registradas tras el choque mostraron los daños ocasionados en el micro producto del impacto del camión, lo que obligó a mantener el área señalizada mientras se realizaban las tareas de remoción y peritaje.
En el lugar intervino personal de la Comisaría de Campana, que dio aviso a la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 2 de esa ciudad. La causa quedó en manos de la Justicia, que ahora busca establecer cómo se produjo el choque y determinar las responsabilidades correspondientes.
Mientras continúan las actuaciones judiciales, se aguarda el avance de las pericias accidentológicas para esclarecer la mecánica del siniestro.