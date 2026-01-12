Choque fatal en la Ruta 2 en la provincia de Buenos Aires

Una mujer murió y un hombre resultó con heridas de gravedad tras un trágico siniestro vial ocurrido el domingo por la noche en la provincia de Buenos Aires, sobre la Ruta Provincial N.º 2, a la altura del kilómetro 77.5, en jurisdicción bonaerense.
El siniestro ocurrió durante la noche del domingo y dejó como saldo una persona fallecida y otra con lesiones de gravedad, tras la colisión entre una camioneta y una motocicleta.
Una mujer murió y un hombre resultó con heridas de gravedad tras un trágico siniestro vial ocurrido el domingo por la noche en la provincia de Buenos Aires, sobre la Ruta Provincial N.º 2, a la altura del kilómetro 77.5, en jurisdicción bonaerense.
El hecho se registró alrededor de las 23.30 cuando una camioneta Ford Territory, dominio realizó una maniobra de retome e impactó contra la parte trasera de una motocicleta marca Boge que circulaba por la traza principal de la Ruta 2, una de las vías más transitadas del territorio bonaerense.
La camioneta era conducida por Rubén Ángel Stambule, de 55 años, con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A raíz del impacto, el conductor de la motocicleta, Marcelo Padin, de 59 años y domiciliado en City Bell, sufrió lesiones de carácter grave. Fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Romero de La Plata, donde quedó internado.
La acompañante del motociclista, Mirta Luján López, quedó tendida sobre la calzada. Pese a la rápida intervención del personal médico de la ambulancia, se constató su fallecimiento en el lugar del hecho.
El conductor de la camioneta resultó ileso.
Como consecuencia del choque fatal, la Ruta Provincial N.º 2, en la provincia de Buenos Aires, permaneció parcialmente obstruida durante varias horas. El tránsito fue asistido y circuló con demoras, mientras la policía realizaba tareas de balizamiento, control vehicular y preservación de la escena para permitir las pericias correspondientes.