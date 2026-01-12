Siniestro vial

Accidente en la Autopista Rosario-Santa Fe: falleció el hombre que chocó contra un caballo

Ocurrió a la altura del kilómetro 133, mano a Rosario. El hombre fue trasladado al hospital Cullen con heridas de consideración y luego de unas horas falleció. Reducción de calzada en ambos sentidos del carril rápido.