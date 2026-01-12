El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
Cortes de tránsito en 9 de Julio y Salta; San Jéronimo y Salta por arreglos de Aguas Santafesinas. Se recomienda evitar la zona.
Circular con precaución en los accesos por tránsito cargado.
Por obras de bacheo asfáltico en calle San Jerónimo entre Salta y Gral López, se ha dispuesto desde las 7hs hasta la finalización de los trabajos, la alteración de recorrido para las siguiente líneas afectadas:
LÍNEA 2 (vuelta): de recorrido habitual por calle Salta – 1ero de Mayo – Juan de Garay – San Jerónimo a recorrido.
LÍNEAS 3 - 8 - 10 - 11 - 15 (ida): de recorrido habitual por calle San Jerónimo - Salta – 1ero de Mayo – Juan de Garay – San Jerónimo a recorrido.
LÍNEA 16 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - 1ero de Mayo – Juan de Garay – San Jerónimo a recorrido.
A partir de las 8hs comienza la obra de refuncionalización del cantero central de Av. Aristóbulo del Valle entre Av. Galicia y Estanislao Zeballos. Se solicita circular con precaución por la zona afectada y evitar girar a la izquierda en la rotonda.
Cambio de recorrido en la línea 11 (vuelta): de recorrido habitual por calle Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – Republica de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.
Vehículos particulares: para acceder a calle E. Zeballos desde a Av. Aristóbulo del Valle deberá de realizar el siguiente desvío: Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – Rivadavia – Av. Galicia – Av. Aristóbulo del Valle – E. Zeballos.
Siniestro vial en el KM 133, altura de Sauce Viejo - Santa Fe. Colisión entre vehículo y animal. Reducción de carril rápido en ambos sentidos. Se recomienda circular con precaución.