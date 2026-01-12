#HOY:

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

El tránsito en Santa Fe. Foto: Fernando NicolaEl tránsito en Santa Fe. Foto: Fernando Nicola
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Lunes 12.01

07:12 Santa Fe: cortes por arreglos de ASSA

Cortes de tránsito en 9 de Julio y Salta; San Jéronimo y Salta por arreglos de Aguas Santafesinas. Se recomienda evitar la zona.

Lunes 12.01

07:12 Tránsito cargado en Santo Tomé

Circular con precaución en los accesos por tránsito cargado.

Lunes 12.01

06:51 Santa Fe: desvío de colectivos por obras de bacheo

Por obras de bacheo asfáltico en calle San Jerónimo entre Salta y Gral López, se ha dispuesto desde las 7hs hasta la finalización de los trabajos, la alteración de recorrido para las siguiente líneas afectadas:

LÍNEA 2 (vuelta): de recorrido habitual por calle Salta – 1ero de Mayo – Juan de Garay – San Jerónimo a recorrido.

LÍNEAS 3 - 8 - 10 - 11 - 15 (ida): de recorrido habitual por calle San Jerónimo - Salta – 1ero de Mayo – Juan de Garay – San Jerónimo a recorrido.

LÍNEA 16 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - 1ero de Mayo – Juan de Garay – San Jerónimo a recorrido.

Lunes 12.01

06:51 Santa Fe: Obras en Av. Aristóbulo del Valle

A partir de las 8hs comienza la obra de refuncionalización del cantero central de Av. Aristóbulo del Valle entre Av. Galicia y Estanislao Zeballos. Se solicita circular con precaución por la zona afectada y evitar girar a la izquierda en la rotonda.

Cambio de recorrido en la línea 11 (vuelta): de recorrido habitual por calle Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – Republica de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.

Vehículos particulares: para acceder a calle E. Zeballos desde a Av. Aristóbulo del Valle deberá de realizar el siguiente desvío: Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – Rivadavia – Av. Galicia – Av. Aristóbulo del Valle – E. Zeballos.

Lunes 12.01

06:26 Autopista Rosario-Santa Fe: accidente y reducción de calzada

Siniestro vial en el KM 133, altura de Sauce Viejo - Santa Fe. Colisión entre vehículo y animal. Reducción de carril rápido en ambos sentidos. Se recomienda circular con precaución.

