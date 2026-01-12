Un proyecto en el Concejo plantea un estricto "monitoreo ambiental" de la Laguna Setúbal
La iniciativa surgió del Concejo Joven. Propone crear un observatorio municipal de la laguna: su misión sería recopilar información confiable y empírica que ayude a la conservación y el uso sostenible del espejo de agua y sus zonas aledañas.
Bella postal de la laguna, un lugar emblemático de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola
Un interesante proyecto de ordenanza quedó en el tintero del Concejo de Santa Fe. La iniciativa fue propuesta durante el Concejo Joven -instancia donde alumnos de escuelas locales proponen mejoras en diversos aspectos para la ciudad capital- y ahora, quedará en manos de las comisiones de la nueva conformación del Legislativo capitalino.
Se trata de la creación de un Observatorio de la Laguna Setúbal. Su misión será recopilar "información válida, confiable, empírica y contextualizada", que contribuya "al monitoreo, el acopio y la producción de datos" (...) vinculados a la conservación y el uso sostenible de espejo de agua y las zonas aledañas".
Los objetivos específicos del Observatorio de la Laguna Setúbal serán asesorar al Ejecutivo Municipal, mediante una observación metodológica y el estudio de datos y del entorno natural y cultural en pos de mejorar el diseño de políticas públicas en materia ambiental.
También, "promover la participación ciudadana fomentando el trabajo mancomunado entre organizaciones de la ciudad, instituciones públicas y privadas para el mantenimiento de la laguna y su entorno"; y recibir y sistematizar desde la Línea gratuita del municipio de Denuncias Ambientales".
Otro de los objetivos será "desarrollar un sistema de registro y seguimiento de información, que sirva de base para la prevención y promoción ambiental de la laguna y sus zonas aledañas".
El proyecto busca tutelar ambientalmente todo el sistema lagunar. Crédito: Fernando Nicola
Asimismo, el observatorio deberá "recopilar datos de denuncias y medidas de acción positiva, con la finalidad de elaborar estadísticas, informes periódicos, encuestas, registros administrativos y demás instrumentos de relevamiento que permitan su análisis, seguimiento y evaluación".
Equipos de trabajo
La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de la Municipalidad, o la que en el futuro la reemplace sería la autoridad de aplicación del observatorio. Sus deberes serían "destinar un espacio físico para el funcionamiento del observatorio, e implementar toda la recopilación de datos que ayuden al monitoreo ambiental de la laguna".
El Observatorio Público de la Laguna Setúbal podrá crear equipos de trabajo, a partir de los convenios que se firmen con otras instituciones, para el desempeño de las funciones de estudio, debate y propuestas al mismo.
"A estos equipos de trabajo podrán incorporarse, con carácter de asesores ad honórem, personas expertas en razón de sus funciones, dedicación, trayectoria y/o conocimientos, en materia de estadísticas y ambiente", dice el proyecto en ciernes.
Fundamentación
La iniciativa ha sido propuesta por alumnos del nivel secundario de la Escuela Nuestra Señora de Fátima N° 1180 de Santa Fe, y fue recogida por la ex concejala Adriana "Chuchi" Molina.
En los fundamentos, se advierte que en la actualidad, la contaminación de la Laguna Setúbal "constituye un grave desafío ambiental y social, que afecta de manera particular a las comunidades periféricas de la ciudad".
Entre los años 2023 y 2024, "se ha registrado un incremento de residuos y contaminantes en sus aguas, debido principalmente a la cercanía de un basural a cielo abierto".
Enfatiza que la Laguna Setúbal "representa un recurso natural de enorme valor para los santafesinos y su preservación resulta prioritaria. En este sentido, proponemos la creación del Observatorio de la laguna, un organismo participativo conformado por representantes del municipio, universidades, ONG, centros vecinales y especialistas".
El Observatorio tendrá como finalidad "monitorear el ecosistema, visibilizar la problemática ambiental, impedir la disposición inadecuada de residuos, generar conciencia social y establecer mecanismos de control y transparencia".
Se concibe como "un espacio interdisciplinario, con funciones de recolección y análisis de datos, elaboración de informes públicos y articulación con organismos estatales, judiciales y comunitarios".
Asimismo, podrá impulsar sanciones a quienes contaminen, "en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a un ambiente sano y la obligación de preservarlo".
Las actividades náuticas, un clásico en la laguna. Crédito: Fernando Nicola
La selección de este tema responde a su relevancia en la ciudad de Santa Fe, donde la gestión de residuos constituye una problemática significativa. "La Laguna Setúbal no es solamente un paisaje natural: es un patrimonio común que exige cuidados urgentes, y cuya preservación representa una responsabilidad ética y ciudadana".
Se pondera como "innovadora" la creación del Observatorio, dado que en la ciudad no existe actualmente un organismo de estas características. “Con esta iniciativa se busca aportar una respuesta concreta a la problemática ambiental, promoviendo la difusión de información confiable, la concientización colectiva y la protección del ecosistema".
Finalmente, el Observatorio de la Laguna Setúbal se plantea como “un espacio capaz de fortalecer la relación entre la comunidad y su entorno, fomentando una convivencia más armónica y sostenible", concluye.