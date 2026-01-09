Ciudad capital

El 15 de enero regirá la nueva norma sobre apps de viajes en Santa Fe: los pasos para ser chofer legal

Fue promulgada por el Ejecutivo, tras la sanción de la norma modificatoria en el Concejo de Santa Fe. El peso de los controles administrativos ahora caerá sobre los conductores, que deberán registrarse: hay tiempo hasta el 3 de marzo.