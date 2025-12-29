El Concejo de Santa Fe 2026: entre el recambio generacional y más paridad de fuerzas políticas
Terminaron sus mandatos los concejales “históricos”, de larga trayectoria en la función pública. El Legislativo local tiene ahora muchos ediles de edad joven. Y habrá más igualdad representativa entre oficialismo y oposición.
El nuevo Concejo, ante un cambio de época. Crédito: Guillermo Di Salvatore
El Concejo de Santa Fe modelo 2026 ha venido “recargado”. La elección de su nuevo presidente, Sergio “Checho” Basile, fue unánime. Dos mujeres lo acompañarán como vicepresidentas primera y segunda: Silvina Cian (“Unidos”) y Jorgelina Mudallel (Bloque PJ), respectivamente, por el término de un año.
Como se sabe, desde la sesión preparatoria del 9 de diciembre ya están en funciones los nuevos concejales que habían sido electos en la elección general del 29 de junio de 2025. Pero más allá de esto, el Legislativo de la ciudad capital empezó a vivir una suerte de cambio de época. ¿Por qué?
Y en segundo lugar, porque ha llegado un recambio generacional en el recinto del calle Salta 2943. Hay muchos concejales con caras nuevas, jóvenes, con intenciones e ideas que pueden resultar “frescas”, y que se suman a otros, que también promedian los 40 años, que aún cumplen mandato y siguen en sus bancas.
“Juventud, divino tesoro”
Dentro del Interbloque oficialista “Unidos”, aparecen como los más jóvenes María Luengo, Carolina Capovilla e incluso Lucas Simoniello, que tiene mandato por dos años más y que, pese a su corta edad, ha cosechado una gran experiencia.
Quizás los casos más paradigmáticos en este recambio generacional son Pablo Mussio (La Libertad Avanza) y Gastón “Tati” Restagno, del Espacio Santa Fe en Común, más ligado a la centro izquierda, a diferencia del primero, que es ideológicamente de centro derecha e ingresó con la ex conductora Ana Cantiani.
Pero cabe aclarar que la juventud, ese “divino tesoro” al decir del poeta Rubén Darío, no garantiza nada per se. Esa juventud, que tiene a su favor militancia territorial, deberá aprender de dinámicas legislativas; de los tiempos de la política; del trabajo en comisiones, de la búsqueda de consensos. Deberá ganar en experiencia.
Más paridad
El tercer elemento interesante que caracteriza a este nuevo el Concejo capitalino es una mayor paridad de fuerzas políticas. En la conformación anterior, el oficialismo tenía dos tercios de los votos (11 concejales a su favor), y la oposición más los “independientes” sumaban seis ediles.
Ahora, ese tablero político cambió. El Interbloque oficialista “Unidos” tendrá 9 concejales, y la oposición (Bloque PJ, La Libertad Avanza y el monobloque Santa Fe en Común), ocho ediles.
¿Quiénes forman la oposición? Dentro del Bloque PJ, Jorgelina Mudallel (reelecta), Jorge Fernández y Pedro Medei. Aquí podría sumarse también la edila justicialista de Mesas de Trabajo - FR, Violeta Quiroz, con lo cual, de ocurrir esto, este bloque tendría sería la primera minoría (cuatro concejales).
Así quedó la actual conformación del Legislativo. Crédito: Archivo
Vale decir con todo que es saludable en términos democráticos una mayor paridad en la medición de fuerzas dentro del mapa político local. Aquí, será clave la búsqueda de consensos, acuerdos con la mayor cantidad de adhesiones y el trabajo en comisiones. Y para lograr esto, Sergio Basile, que ya fue concejal y funcionario provincial, es el indicado.
Basile: “Hoy vuelvo”
Como informó El Litoral, Sergio Basile, presidente electo del Concejo, declaró tras la preparatoria: “Vengo de familia de laburantes, de ligero equipaje, con esa rebeldía que las aguas del Salado me despertaron para que cada día participe más activamente en lo más hermoso, que es la militancia política”. Hoy vuelvo”, agregó: será su segundo mandato como edil.
La oficialista Silvina Cian también resaltó el “diálogo, la cercanía, la simplicidad, la escucha. ‘Checho’ (por Basile) viene de una larga y comprometida militancia, conoce los barrios y tiene valores que refuerzan la democracia, con un trabajo comprometido en equipo, una gestión eficiente y transparente”.
Sergio “Checho” Basile, nuevo presidente del Cuerpo. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Desde el justicialismo, Pedro Medei destacó la unanimidad de la decisión: “En un contexto de tanta crispación política donde parece que la división, incluso la violencia que se puso de moda, esto habla de la gran capacidad de diálogo de Basile y también de la voluntad de todos los miembros de este nuevo Cuerpo para alcanzar consensos necesarios”.
El libertario Pablo Mussio aclaró que acompañó a Basile como presidente, “pero este voto no es un cheque en blanco: es el inicio de una exigencia clara y constante. Si bien tenemos diferencias ideológicas profundas con el oficialismo y el color político que preside este Cuerpo reconocemos la legitimidad del proceso democrático que lo ha llevado a este lugar”.