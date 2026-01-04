En 2 años, la cantidad de usuarios del sistema de bicis públicas se incrementó casi un 60%
Este programa ha sido bien recepcionado por la ciudadanía santafesina. La cobertura es del 30% del ejido urbano: el desafío es seguir expandiendo su alcance. Los datos finos de un sistema virtuoso para la movilidad urbana en esta capital.
El crecimiento del programa "Las Bicis" fue exponencial. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Corría el año 2022. Se salía de la pandemia. En el Concejo de Santa Fe se había tratado, en una sesión muy tensa, con votos en contra y abstenciones, la creación del Sistema Municipal de Bicicletas Públicas (SBP). Inicialmente había resistencias, porque iba a ser un nuevo servicio de movilidad urbana en la ciudad capital pago. Pero eso no pasó.
Al año siguiente se lanzó el programa de bicis públicas, con una prueba piloto gratuita. Y fue tan bien recepcionado por la ciudadanía de Santa Fe, que continuó siendo sin costo. A las bicis las usan los estudiantes que deben ir hasta Universitaria de la UNL, como a la Católica y a la UTN Santa Fe. Pero también, los "laburantes", y aquellos que sólo quieren recrearse.
El crecimiento del sistema fue explosivo. Sin ir más lejos, de acuerdo al último informe Santa Fe Cómo Vamos (SFCV) 2024, de 2023 a 2024 la cantidad de usuarios de bicis públicas creció exponencialmente: casi un 60% (58,3%) en tan sólo un año. La gente se apropió de este programa, a tal punto que se crearon nuevas biciestaciones y se sumaron más unidades.
"El sistema cuenta con 46 biciestaciones, distribuidas en diferentes zonas de Santa Fe capital. Durante 2024 se incorporan 14 nuevas estaciones, pasando de 32 a 46, lo que representa un crecimiento del 43,8% en la cantidad total de estaciones respecto a 2023", señala el exhaustivo estudio elaborado por el municipio y la Bolsa de Comercio local.
La cobertura (en 2024) era del 30% del total del ejido urbano, lo que representa una ampliación cercana al 20,0% respecto al año anterior. Asimismo, se sumaron 60 nuevas bicicletas, lo que implicó un incremento del 60% en comparación con el 2023.
Con bajarse una app y registrarse, ya se pueden usar. Crédito: Guillermo Di Salvatore
A diciembre de 2024, el sistema contaba con un total de 48.000 usuarios activos, lo que representó (tal como se dijo) un 58,3% más que en 2023. Del total, el 53% son mujeres.
A lo largo del año 2024 se registraron 227.148 viajes, un 50,4% más que en 2023. El total de kilómetros recorridos alcanzó los 576.000 km, lo que significó un 23,2% de aumento respecto al año anterior. El promedio diario de viajes es de 622, un 25,4% más que en 2023, sostiene el informe.
Beneficios e infraestructura
El uso de bicicletas contribuye significativamente a la reducción de emisiones de CO2. Se estima que por cada 7 kilómetros recorridos en bicicleta en lugar de en automóvil, se ahorra aproximadamente 1 kilogramo de CO2. Gracias al programa “Las Bicis”, en 2024 se logró un ahorro estimado de 20.000 kg de CO2.
"En cuanto a la infraestructura del servicio, en 2024 se cuenta con una red de ciclovías 53,4 km de extensión distribuidos estratégicamente a lo largo del tejido urbano. A su vez, se proyecta una expansión de 6,4 km adicionales a la red", añade luego. Las ciclovías son arterias clave para seguir ampliando este sistema que a todas luces es virtuoso.
"El uso de medios de transportes no motorizados como Las Bicis es una opción de transporte accesible, público y saludable con la que cuenta la ciudad de Santa Fe. Se trata de una red de transporte urbano basada en el uso de bicicletas compartidas", explica el SFCV 2024.
Cada persona registrada puede retirar una unidad desde cualquiera de las estaciones, realizar su viaje y devolverla en la estación más cercana a su destino. Y cada bicicleta se retira mediante el acceso a la aplicación desde un teléfono móvil.
Mapa. Distribución de los bicipuntos en toda la ciudad. Crédito: Gentileza
La app, además de permitir el acceso al sistema, brinda información sobre la disponibilidad de bicicletas, espacios en bicicleteros y el tiempo restante del viaje. En cuanto a su modalidad de uso, los viajes pueden tener una duración máxima de una hora.
La N° 46
El 25 de noviembre de 2025, el municipio informaba, por sus canales de comunicación oficiales, la inauguración del bicipunto N° 46, en la intersección de la Avenida General Paz y Pedro Zenteno. "Esta nueva parada consolida la cobertura del sistema público de bicicletas a lo largo de toda la ciudad", decían desde el gobierno local.
“Es un Bicipunto muy solicitado por los vecinos, por los usuarios, porque está precisamente a metros de la Avenida General Paz. Y un corredor muy transitado, con mucha escala barrial y lindante a una de las ciclovías más usadas de la capital”, declaraba Julieta González, directora de Movilidad del municipio.
La ubicación de esta nueva estación no es casual, sino que "forma parte de un proceso planificado en base las estadísticas que arroja el sistema, la cantidad de viajes, los orígenes y destinos de los mismos, y por el diálogo con los usuarios y las características del entorno".
Esta etapa de ampliación del sistema "implica brindar infraestructura a zonas más alejadas del micro y macro centro de la ciudad, ya que esa zona de la ciudad se vio cubierta cuando inició el sistema y en las ampliaciones anteriores. El objetivo de esta ubicación es que la red crezca”, enfatizaba la funcionaria.