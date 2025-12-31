Emblema local

Un 2025 que va quedar como el año en que la ciudad de Santa Fe creó su bandera oficial

El diseño original surgió de un concurso. Luego, el área de Relaciones Institucionales llevó adelante un “procedimiento adecuaciones técnicas” de la propuesta ganadora. La insignia con su diseño final se izó por primera vez el 15 de noviembre.