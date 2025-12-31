Un 2025 que va quedar como el año en que la ciudad de Santa Fe creó su bandera oficial
El diseño original surgió de un concurso. Luego, el área de Relaciones Institucionales llevó adelante un “procedimiento adecuaciones técnicas” de la propuesta ganadora. La insignia con su diseño final se izó por primera vez el 15 de noviembre.
Así es el diseño definitivo de la bandera oficial de esta capital. Crédito: Archivo
Este 2025 que está por terminar quedará en los libros de historia como el año que que la ciudad capitalcreó e izó por primera vez su propia bandera oficial. Así será recordado: es que la capital provincial, al igual que otras localidades de la provincia de Santa Fe, tuvo su insignia oficial.
Pero el proceso fue largo. Luego del concurso realizado para la presentación de diseño, el joven Jeremías Martínez De Mattia, participó bajo el seudónimo “Guardián del Colgante”. Y ganó. Aquel diseño original se presentó el 16 de noviembre de 2024, en el marco del 451º aniversario de la fundación de Santa Fe.
El dictamen del jurado había destacado que la propuesta ganadora “se articula a partir de una sintaxis clara y contundente, con una gama cromática que se asocia a la Bandera Nacional en su diseño original, rememorando la tradición belgraniana; que su franja celeste representa los ríos Paraná y Salado, así como la Laguna Setúbal, mientras que el blanco expresa paz, pureza e integración”.
“El emblema central, enmarcado por laureles, reproduce el Puente Colgante ‘Ing. Marcial Candioti’, símbolo de unión e integración; y que en la base de los gajos se representa el libro de la Constitución Nacional, reafirmando la condición de Santa Fe como 'Cuna de la Constitución Nacional’”, aducía luego el dictamen.
¿Qué ocurrió? El aludido decreto, en sus considerandos, explica que la Dirección General de Comunicación Pública y Relaciones Institucionales había llevado adelante un “procedimiento de revisión y adecuaciones técnicas” de la propuesta ganadora, es decir, de Jeremías Martínez De Mattia.
Esto a los fines de “garantizar la reproducción técnica y la adaptabilidad del diseño a diferentes tamaños, materiales y medios de reproducción, como la bandera estampada (mástil) y/o bandera de ceremonias, corbata y tahalí (bordados)”, argumentaba ese acto administrativo.
De Mattia recibe el primer premio del concurso: “Bandera de mi ciudad”. Crédito: Manuel Fabatía
Con todo ello, “corresponde aprobar el diseño de la Bandera de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y de su versión de Ceremonia. A propósito de esto, “resulta procedente dictar el presente decreto ad referéndum (a consideración) del Concejo Municipal”. Y el Concejo dio su aprobación. El diseño final estaba listo.
Diseño final
En el diseño definitivo establecido en dicho decreto municipal, se modificó el diseño del Puente Colgante (respecto del diseño original); el tamaño azul que representa el río fue más chico que el diseño anterior; se cambió el formato de la Constitución (se le agregan letras) y quedan más chicos los laureles.
Además, se establecen los criterios para la presentación de la insignia en ceremonias. Las medidas serán de 190 por 140 centímetros (largo por ancho); la tela, de gross; los colores, blanco puro, cerúleo, castaño, laurel y verde neutro; el bordado sólo al frente.
Respecto de la corbata y moño, los colores fueron iguales a la bandera; la medida, de 107 por 10 centímetros (largo por ancho); las medidas de la corbata, 50 por 10 centímetros (largo por ancho); el ornato, con fleco de gusanillo de 7 centímetros de ancho de hilo metálico con baño dorado y los años 1573 y 1853, bordados en oro, de 6 centímetros de altura.
La primera vez que se izó
El 15 de noviembre de 2025, Santa Fe izó por primera vez su bandera, durante la celebración de los 452 años del aniversario de esta capital. El intendente Poletti encabezó la celebración realizada en el Anfiteatro “Juan de Garay”, donde participó el gobernador Maximiliano Pullaro.
Pullaro y Poletti, durante la celebración en que fue izada la insignia. Crédito: Archivo
Durante la celebración, Poletti aseguró sentirse emocionado por “estar hoy presentando como intendente, por primera vez en la historia, la bandera de la ciudad de Santa Fe. La bandera es a partir de hoy nuestro lazo, el que nos va a unir, el que nos va a convocar, el que nos va a dar identidad”.
El primer mandatario local también repasó hitos y personalidades que han hecho de esta ciudad “lo que hoy es, por ejemplo en los nombres de Cosme Maciel, del Brigadier Estanislao López, del paso de Belgrano en su campaña al Paraguay, o de los locales Zapata Gollán, Juan Arancio, o Ariel Ramírez”.
Luego, Pullaro destacó a Santa Fe como una ciudad que “está nutrida del corazón, de la identidad de la provincia. Es una ciudad que vive por sí misma, pero fundamentalmente que defiende valores y principios que nos dan a nosotros, los santafesinos, la santafesinidad”.
“Por nuestra historia, por nuestros valores, por nuestros pasados tenemos que defender siempre lo que somos, pero fundamentalmente lo que queremos ser. Y esta capital llena de historia, de valores, de principios, le ha demostrado a la República Argentina en muchas oportunidades, cómo se deben hacer las cosas”, subrayaba el gobernador provincial.