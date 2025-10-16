Santa Fe ya tiene bandera: el Concejo aprobó el diseño definitivo

La ciudad de Santa Fe ya tiene bandera. Este jueves, el Concejo Municipal aprobó el diseño definitivo del símbolo que representará oficialmente a la capital provincial. Tras su validación institucional, comenzará la etapa de fabricación, con la intención de que la producción esté a cargo de talleres locales.
El emblema surge del concurso «Una bandera para la ciudad», impulsado en 2024 para que vecinos y vecinas aportaran propuestas que reflejen la identidad santafesina. El ganador fue Jeremías Martínez de Mattia, cuya idea fue luego optimizada para garantizar su aplicabilidad en distintos soportes y materiales.
16 de noviembre de 2024. Martínez De Mattia recibiendo su premio. Foto: Manuel Fabatía
Readecuación técnica sin perder el espíritu
La ordenanza preveía que el diseño original debía atravesar una instancia de readecuación técnica. Esto incluyó ajustes para mejorar la legibilidad, el equilibrio visual y la adaptabilidad sin modificar su esencia simbólica.
Ese proceso fue acompañado por especialistas como la diseñadora María Laura Olcina, el artista visual Matías Bonfiglio y el vexilólogo Miguel Carrillo, quienes colaboraron para asegurar que la bandera cumpla con criterios de diseño, heráldica y representación ciudadana.
Las condiciones para la presentación ceremonial.
Consenso entre el jurado, el autor y la comunidad
El rediseño fue puesto nuevamente a consideración del autor del emblema y del jurado original del concurso, con representación de instituciones académicas y profesionales de la ciudad. Todos validaron los cambios como respetuosos de la propuesta original.
La intención del municipio es que la bandera comience a utilizarse en actos oficiales, ceremonias institucionales y en mástiles públicos, consolidándose como nuevo símbolo de la ciudad capital.
El diseño final
Un paso institucional con mirada de futuro
Con la aprobación del Concejo, Santa Fe da un paso importante en la construcción de su identidad visual. Por primera vez en su historia, la ciudad tendrá una bandera propia, creada colectivamente y con aval de las autoridades, los vecinos y especialistas.
La próxima etapa será verla flamear.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
