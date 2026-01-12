Qué dice el pronóstico este lunes en la ciudad de Santa Fe

Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con el cielo despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima fue de 19º y la máxima sería de 34°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan precipitaciones.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 19° y la máxima sería de 34º, bajando a 25° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 86%, la presión de 1009 hPa, viento norte a 8 km/h y visibilidad de 12 km.