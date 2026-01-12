#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Clima

Qué dice el pronóstico este lunes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 19º y la máxima sería de 34°. El Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan precipitaciones.

Se prevé un lunes soleado y agradable para los santafesinos. Crédito: Fernando Nicola.Se prevé un lunes soleado y agradable para los santafesinos. Crédito: Fernando Nicola.
Seguinos en
Por: 

Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con el cielo despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no se esperan precipitaciones.

Mirá tambiénEl municipio refuerza la vacunación gratuita en espacios públicos de Santa Fe

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 19° y la máxima sería de 34º, bajando a 25° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 86%, la presión de 1009 hPa, viento norte a 8 km/h y visibilidad de 12 km.

clima luis cetraroEl Servicio Meteorológico Nacional indica que no se esperan precipitaciones. Crédito: Luis Cetraro.

Pronóstico extendido

  • El martes se espera cielo paricalmente nublado en la mañana y mayormente nublado en la tarde/noche. La mínima será de 20º y una máxima de 32º. No se esperan precipitaciones.
  • Para el miércoles se espera cielo mayormente nublado por la mañana y la tarde/noche, sin precipitaciones. La mínima será de 21º y una máxima de 30º.
  • Finalmente, el jueves se espera cielo se pronostican tormentas aisladas por la mañana y la tarde/noche. La mínima será de 19º y una máxima de 27º.
CLIMA EXTENDIDO
Seguinos en
#TEMAS:
Clima en Santa Fe
Servicio Meteorológico Nacional
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro