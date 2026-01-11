Patrimonio público de Santa Fe

Vandalismo y abandono: el deterioro silencioso de los biguás de Plaza 25 de Mayo

¿Cuándo los santafesinos vamos a aprender a cuidar lo nuestro? La pregunta vuelve a imponerse al recorrer la Plaza 25 de Mayo de Santa Fe y detenerse frente a la histórica fuente de los biguás. El deterioro que hoy presentan sus esculturas es difícil de ignorar, especialmente en un espacio que es de paso obligado para miles de santafesinos que a diario caminan hacia Casa de Gobierno, Tribunales y el casco histórico, ya sea por trabajo, trámites o recreación.