De Santa Fe hacia una inédita travesía: veteranos de Malvinas argentinos e ingleses escalan el Aconcagua
El ex combatiente Fernando Torres, oriundo de esta capital, participa de la expedición con pares argentinos y británicos que lucharon en la guerra. Subir por el “Techo de América” tiene su mensaje: paz, hermandad y reconciliación mundial.
Una parte de la patrulla que ya comenzó la travesía. Crédito: peaks4peace.org
En una travesía sin precedentes en la historia reciente de la Argentina, un grupo de Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM) participan de una gesta que será, probablemente, noticia internacional: se denomina Cumbre por la Paz (Peaks 4 Peace) y los ex combatientes de aquel conflicto bélico están escalando el cerro Aconcagua, provincia de Mendoza.
Se trata de una comitiva de veteranos de guerra argentinos y británicos: nueve de nuestro país y cuatro de Reino Unido. En 1982, fueron enemigos de armas en las islas; debió pasar todo este tiempo para que sanen las heridas: ellos no quisieron participar de un conflicto bélico; recibieron órdenes de sus Estados. Y hoy, son una suerte de hermanos de la montaña.
El mensaje es claro, tan potente como contundente, para que los escuche un mundo asediado por guerras, que son tragedias y no conducen a nada: el único camino posible es la paz de los pueblos; que la hermandad, la camaradería y la reconciliación global son más que necesarias.
Los VGM promedian los 70 años y escalarán hasta donde puedan, en una montaña cordillerana, el “Techo de América”, que tiene 6.960,8 metros sobre el nivel del mar. Están en muy buen estado físico y cuenta con asistencia médica. Acaso tampoco importen tanto las distancias a alcanzar, porque el mensaje ya se hizo carne: sólo andando el camino, se cosecha lo que se busca.
La celeste y blanca, presente en el “Techo de América”. Crédito: peaks4peace.org
Pero además, de este gesta épica -los veteranos argentinos y británicos estaban este viernes 9 de enero en Confluencia, saliendo hacia Plaza de Mulas Superior-, de la expedición pacifista participan un veterano de guerra oriundo de Santa Fe capital, aunque no está radicado aquí, y ha viajado por todo el mundo: se llama Fernando Torres(ver más abajo).
Cómo comenzó todo
Oscar Alberto “Chiquito” Barrios, VGM y presidente de la Asociación Cuyana Veteranos de Malvinas (Acuvema, Mendoza) es uno de los impulsores de este evento expedicionario. En diálogo con El Litoral, contó cómo comenzó esta gesta épica, al tiempo que recalcó que lo que busca es dar un mensaje pacifista y humanitario.
La idea empezó a tomar forma en abril de 2025: “En septiembre nos comunicamos con autoridades de Inglaterra, y ellos nos solicitaron permiso para acompañarnos en esta gesta. El Príncipe Harry (príncipe de Reino Unido) tiene una fundación que se dedica a acompañar a todos los veteranos de guerra del mundo. Acuvema aceptó de entrada esta propuesta”, comentó.
Consultado sobre el recorrido a escalar pretendido, explicó que este viernes 9 de enero ya salió una patrulla. “El Aconcagua tiene varios puntos de estaciones, y hay un promedio de 10 días de aclimatación, principalmente para quienes viven en el llano”.
Hace más de un año que se planifica este evento. Crédito: peaks4peace.org
“Hay un santafesino (Torres), gente de Buenos Aires, de Formosa... Todos tienen muy buen estado físico; los VGM hacen bicicleta, corren... Pero claro: te agarra la puna del Aconcagua, por más estado que se tenga y más joven que se sea, que cuando se llega al límite de las capacidades, ahí se dice: ‘Hasta acá llegué’".
Todo está en regla: los exámenes médicos que corresponden, las autorizaciones para los veteranos británicos, los seguros de vida -etcétera-, aseveró.
La historia Fernando Torres
Barrios comentó algunos datos del veterano de guerra oriundo de la ciudad capital, Fernando Torres. “Él, muy jovencito después de Malvinas, comenzó a estudiar inglés y recuerdo que yo le decía: ‘Pero ¿por qué estudiás inglés?’ Venía de haber sido prisionero; y justamente me contó que cuando estuvo detenido por Inglaterra, no entendía nada”.
Orgullo. El santafesino Fernando Torres, desde una de las postas del cerro. Crédito: Gentileza
Y hoy, Torres tiene uno de los niveles más inglés, incluso habla fluido el francés. Tras la guerra, Fernando vivió gran parte de su vida en el exterior, y quizás por esto no es muy conocido en Santa Fe. Se ha dedicado al Comando, es Paracaidista Militar y ha hecho muchas misiones de paz.
Enemigos en la guerra, camaradas en la montaña
-En la guerra de Malvinas, fueron enemigos. ¿Qué debió pasar para que tanto tiempo después hagan esto, que es una demostración de humanidad y camaradería?, consultó El Litoral a “Chiquito” Barrios.
-Los argentinos somos muy de dar la mano, de abrazarnos, y solemos recibir en nuestras casas a grupos heterogéneos de personas y de pensamiento. Hace 44 años, nosotros estábamos en la mira de un fusil británico, y viceversa. Pero hoy, existe un acuerdo de camaradería que nos une para escalar el Aconcagua.
La infografía (hecha con IA) resume la expedición. Crédito: El Litoral
Ellos (los veteranos británicos) dicen lo mismo que nosotros: “La guerra terminó. No queríamos en lo personal entrar en un conflicto bélico”. Así comprendimos que las guerras traen desastres humanitarios, no sólo para los veteranos sino también para sus familias. Entonces, hacer esto es sanar las heridas, esas que quedaron de lo vivido en las islas.
“Todo lo antes dicho -aclaró y recalcó Barrios-, más allá de que es y seguirá siendo inclaudicable el pedido de soberanía por nuestras Islas Malvinas”.
Reivindicación de la soberanía
-A propósito de esto último, ¿cuál sería su mensaje para la ciudadanía santafesina y argentina del reclamo de la causa Malvinas por la soberanía de las islas?, interrogó por último este diario al veterano de guerra mendocino.
-Nosotros pensamos que ojalá, cada paso de este esfuerzo de hombres en promedio de 70 años, cada paso de esfuerzo hacia la cumbre del Aconcagua, muevan los corazones de nuestros gobernantes, que tienen que pelear por la soberanía nacional sobre las islas.
Paz, hermandad y reconciliación global, el mensaje. Crédito: peaks4peace.org
Ojalá Dios quiera que, con la pluma y la palabra, como decía Sarmiento, se logre el objetivo principal de ver antes de que desaparezca el último veterano que las Islas Malvinas vuelvan a ser argentinas.
Las patrullas
La patrulla argentina está integrada por los VGM Oscar Barrios; Omar Rubén Godoy; Julio César Peñalba; José Luis Ameri; Horacio Javier Nuñez; Ricardo Vicente Pannunzio; Ricardo Ezequiel González y Ezequiel González (su hijo), y el veterano de guerra santafesino, Fernando Torres. Hay un equipo de soporte que acompaña.
En tanto, la patrulla de veteranos británicos que escalan el Aconcagua está conformada por Chris Jackson (2nd Battalion Parachute a regiment); Will Kevans (Welsh Guards); Stephen Crowsley (7th Gurkhas) y Gary Fortuin (9 Parachute Squadron Royal Engineers).