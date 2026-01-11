El municipio refuerza la vacunación gratuita en espacios públicos de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe continúa desarrollando la campaña itinerante #ModoVacuna, una estrategia territorial que busca facilitar el acceso a la vacunación gratuita a la población de mayor riesgo.
La campaña itinerante de vacunación continúa recorriendo puntos estratégicos de la ciudad para acercar dosis contra la gripe y la neumonía a adultos mayores y personas con factores de riesgo. Esta semana, el dispositivo estará en el Palacio Municipal y en la Terminal de Ómnibus.
En articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia, el programa recorre distintos espacios públicos de la ciudad con el objetivo de ampliar la cobertura de inmunización y reforzar la prevención de enfermedades respiratorias en plena temporada de mayor circulación viral.
En ese marco, esta semana se desplegarán dos nuevas jornadas de vacunación. El miércoles 14, el dispositivo estará ubicado en el hall del Palacio Municipal, en Salta 2951, mientras que el viernes 16 se trasladará a la Terminal de Ómnibus Manuel Belgrano, en Belgrano 2910. En ambos casos, la atención será de 10 a 14 horas, con acceso libre y gratuito.
La campaña está especialmente dirigida a adultos mayores de 65 años y a personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir las dosis correspondientes contra la gripe y la neumonía, dos patologías que pueden generar complicaciones graves en estos grupos.
Además, quienes lo deseen podrán aprovechar la oportunidad para controlar y completar su carnet de vacunación, según el calendario vigente.
Desde el municipio destacaron que la iniciativa apunta a reducir barreras de acceso al sistema de salud, acercando las vacunas a lugares de circulación cotidiana y facilitando la concurrencia de quienes, por distintos motivos, no suelen asistir a los centros de salud.
El programa #ModoVacuna tiene como meta alcanzar al menos el 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, especialmente en las zonas priorizadas de la ciudad.
Para ello, el trabajo articulado entre el municipio y la Provincia resulta clave, tanto en la provisión de dosis como en la logística y el personal sanitario.
“La vacunación es una de las herramientas más eficaces de la salud pública para prevenir enfermedades y evitar internaciones”, remarcan desde el área de Salud municipal, al tiempo que subrayan la importancia de sostener estas campañas territoriales como complemento de la atención en los efectores tradicionales.
Quienes no puedan acercarse a los dispositivos itinerantes pueden concurrir al centro de salud más cercano a su domicilio, llevando su DNI, para controlar el carnet y completar las dosis necesarias. La vacunación se realiza de manera gratuita en toda la red pública.
Para obtener más información o realizar consultas, la Municipalidad puso a disposición el WhatsApp 342 611 6585, donde se brindan detalles sobre fechas, lugares y requisitos.