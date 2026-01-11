Modo Vacuna

El municipio refuerza la vacunación gratuita en espacios públicos de Santa Fe

La campaña itinerante de vacunación continúa recorriendo puntos estratégicos de la ciudad para acercar dosis contra la gripe y la neumonía a adultos mayores y personas con factores de riesgo. Esta semana, el dispositivo estará en el Palacio Municipal y en la Terminal de Ómnibus.