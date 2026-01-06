¿Hay stock en Santa Fe?

Fiebre amarilla y vacaciones: qué pasa con la vacuna y cuánto cuesta en farmacias

La alta demanda y el recorte en la aplicación gratuita por parte del Gobierno nacional dejaron sin disponibilidad a los centros públicos. La dosis cuesta 233 mil pesos, requiere prescripción médica y debe aplicarse al menos diez días antes del viaje. Hay un WhatsApp de atención al viajero en el Cemafe.