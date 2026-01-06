Fiebre amarilla y vacaciones: qué pasa con la vacuna y cuánto cuesta en farmacias
La alta demanda y el recorte en la aplicación gratuita por parte del Gobierno nacional dejaron sin disponibilidad a los centros públicos. La dosis cuesta 233 mil pesos, requiere prescripción médica y debe aplicarse al menos diez días antes del viaje. Hay un WhatsApp de atención al viajero en el Cemafe.
Esta semana se regularizaría en Santa Fe la entrega de dosis por parte de las droguerías. Foto: Guillermo Di Salvatore
Aunque la vacuna contra la fiebre amarilla no fue discontinuada en el país, desde agosto de 2025 su aplicación gratuita quedó restringida solamente a zonas endémicas del país por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Por esta razón, quienes elijan Brasil como destino vacacional y quieren colocársela, deben adquirirla en farmacias habilitadas, donde también se emite el certificado internacional.
"En cuanto a la disponibilidad de vacunas contra fiebre amarilla, por la alta demanda en esta época del año han estado momentáneamente en falta en las droguerías; nos han informado que esta semana se regulariza la entrega", informaron a El Litoral desde el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe.
El precio de la vacuna es de 233.000 pesos y tiene cobertura por parte de algunas prepagas. "Para acceder a la misma, se debe presentar la prescripción médica en la farmacia. Luego de aplicada, el farmacéutico extiende el certificado internacional que entrega al vacunado y, posteriormente, se registra en la base de datos de vacunación de la provincia", explicaron desde el colegio.
La vacuna, de acuerdo a lo que recomiendan desde la cartera de salud nacional, debe ser administrada al menos 10 días antes de arribar a destino. Se administra en una sola dosis, recomendada para todas las personas entre 9 meses y 59 años que vivan o viajen a zonas de riesgo. Está contraindicada para personas inmunosuprimidas, embarazadas, lactantes, alérgicas al huevo o a algún componente de la vacuna y adultos mayores de 70 años, quienes deben consultar con su médico antes de recibirla.
La fiebre amarilla es transmitida por la picadura de mosquitos infectados, principalmente del género Aedes Aegypti. Foto: El Litoral
Ya no es gratuita
Cabe recordar que a mediados de agosto de 2025, el Ministerio de Salud de la Nación dispuso que la aplicación gratuita se limite a la población de zonas endémicas del país: Misiones, Corrientes, Formosa y departamentos seleccionados de Salta, Jujuy y Chaco. Para viajeros a otras zonas de riesgo y al exterior, la vacuna debe adquirirse de forma particular.
En Brasil, uno de los destinos más frecuentes para turistas argentinos, la vacuna no es un requisito obligatorio para el ingreso, pero está recomendada para los viajeros que vayan a las playas de Santa Catarina y Río de Janeiro, y para quienes visitan las cataratas de Iguazú. No se recomienda en cambio a aquellos que se dirijan a Fortaleza, Recife, Natal, Maceió, Maragogi, Porto de Galinhas o Jericoacoara, ya que no presentan riesgo para fiebre amarilla.
En una nota anterior de El Litoral, Carolina Cudós, del Ministerio de Salud provincial, explicó que la medida nacional generó dificultades para quienes no planificaron con tiempo sus viajes, ya que en centros de vacunación gratuita como el Cemafe, se entregaron los turnos con las dosis remanentes.
Áreas de Brasil donde se recomienda tener aplicada la vacuna contra la fiebre amarilla. Fuente: Ministerio de Salud nacional
¿Qué es la fiebre amarilla?
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda de manifestación hemorrágica, transmitida por la picadura de mosquitos infectados, principalmente del género Aedes Aegypti. Esta especie es también responsable de la propagación de los virus del Zika, fiebre Chikunguña y Dengue, lo que resalta su presencia extendida en regiones tropicales.
El periodo de incubación varía entre tres y seis días, y los síntomas pueden ser leves, asintomáticos o evolucionar a formas graves y potencialmente letales.
La manifestación de la fiebre amarilla suele dividirse en dos fases. La primera, denominada fase aguda, se caracteriza por fiebre, dolores musculares, escasa orina y, en los casos más severos, trastornos como delirio o convulsiones. Generalmente, estas molestias remiten en tres o cuatro días.
Sin embargo, un porcentaje de pacientes evoluciona hacia una fase tóxica más severa, donde pueden aparecer fiebre persistente, coloración amarilla en piel y ojos (ictericia), sangrados, orina muy oscura o escasa, palidez y extrema debilidad. De acuerdo con información de EPS Famisanar, la mitad de los pacientes que ingresan a esta segunda fase fallece en el curso de diez a 14 días, mientras que la otra mitad logra restablecerse.
Prevención
En este contexto, se insiste en extremar los cuidados frente a picaduras de mosquitos, ante la circulación de otras enfermedades como dengue. Se recomienda eliminar criaderos de mosquitos, especialmente en lugares con agua estancada; limpiar tanques de agua semanalmente; aplicarse repelente cada cuatro horas si hay sudoración o contacto con agua; cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa adecuada y utilizar mosquiteros o mallas en ventanas y puertas.
Frente a la presencia de fauna silvestre muerta, es fundamental no manipularla y dar aviso a las autoridades locales. Al regresar al país, continuar con repelente y consultar rápido ante la aparición de síntomas.
En el Cemafe se encuentra disponible el Servicio de Medicina del Viajero. Crédito: Fernando Nicola.
Medicina para viajeros en Santa Fe
La Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud, brindó recomendaciones sanitarias para quienes se desplacen por el país o al exterior. Teniendo en cuenta que los controles en cada país son cambiantes, para evaluar los riesgos y brindar recomendaciones adaptadas al viajero, se encuentra disponible el Servicio de Medicina del Viajero, que tiene su sede en el Cemafe, en la ciudad de Santa Fe, pero brinda atención a toda la provincia a través de telesalud. Los turnos se deben solicitar por mensaje de WhatsApp al 342-6460132.
El Ministerio de Salud advirtió que no contacta a través de llamados telefónicos para ofrecer turnos de vacunación, ni solicita datos personales o claves.