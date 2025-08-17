Repercusiones

La vacuna contra la fiebre amarilla deja de ser gratuita: qué riesgos genera y a quiénes afecta

El Ministerio de Salud de la Nación limitará la vacunación gratuita contra la fiebre amarilla a regiones del país con riesgo epidemiológico real. Especialistas explican los motivos, la importancia de la inmunización y las medidas para prevenir la enfermedad.