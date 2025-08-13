Cambios

Fiebre amarilla: qué provincias mantienen la vacuna gratuita y cuáles no

Desde este miércoles, la vacuna contra la fiebre amarilla dejará de ser gratuita en todo el país. El Ministerio de Salud de la Nación dispuso que solo se aplique sin costo en zonas con riesgo comprobado de circulación del virus. La medida apunta a una optimización del uso de los recursos públicos, pero genera inquietud en viajeros y sectores vinculados al turismo.