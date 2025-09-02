Salud Pública

Vacuna contra el dengue: Santa Fe alcanzó un 60% de cobertura con dos dosis

Se trata de la población objetivo, siendo el grupo de adolescentes el más difícil de alcanzar. Advirtieron que se debe continuar con el uso de repelente y medidas de limpieza contra la reproducción del mosquito que también transmite zika, fiebre amarilla y chikungunya.