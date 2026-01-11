Opina un especialista

La nueva gripe ya tiene nombre y apellido: por qué la H3N2K no debería alarmar, pero sí ocuparnos

Ante la circulación internacional de esta nueva variante de Influenza A, el infectólogo Dr. Hugo Pizzi llevó tranquilidad y destacó que no se trata de un virus desconocido, aunque sí más contagioso. La clave, aseguró, será la inoculación en tiempo y forma, además del uso de barbijo y mantener las manos limpias en espacios cerrados.