Desde enero 2026

Cambio clave en el Calendario Nacional de Vacunación: se adelanta la segunda dosis de la triple viral

El Ministerio de Salud de la Nación realizó el cambio en busca de reducir el riesgo de contagio de sarampión, rubéola y paperas en la primera infancia y reforzar la protección sanitaria de la población infantil.

La vacuna triple viral protege contra sarampión, rubéola y paperas
El adelanto de la segunda dosis de la vacuna triple viral es una medida destinada a cerrar la “ventana de susceptibilidad” que dejaba expuestos a niños pequeños frente a enfermedades que volvieron a circular a nivel mundial.

Mirá tambiénSarampión y coqueluche reaparecierón en Argentina

La modificación comenzó a regir a partir del 1 de enero de 2026 en todo el territorio argentino.

La Municipalidad de Santa Fe continúa ampliando su estrategia de vacunaciónLas autoridades sanitarias explicaron que el cambio responde al riesgo de reintroducción del sarampión y otras enfermedades inmunoprevenibles.

Cómo queda el nuevo Calendario

Primera dosis

● 12 meses de edad (sin cambios).

Segunda dosis, según fecha de nacimiento

Niños nacidos a partir del 1 de julio de 2024

  • Deben recibir la segunda dosis entre los 15 y 18 meses.
  • No se aplicará la dosis que antes se daba a los 5 años.

Niños nacidos antes del 1 de julio de 2024

  • Si ya cuentan con dos dosis aplicadas luego de los 12 meses, el esquema se considera completo.
  • Si solo recibieron una dosis al año de vida, deberán completar el esquema con la aplicación correspondiente a los 5 años.
Datos de UNICEF estiman que la vacunación en niñas y niños previene alrededor de 4,4 millones de muertes por año en el mundo. Foto: Archivo. El LitoralLa triple viral forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, es gratuita y obligatoria.

Por qué se tomó esta decisión

Las autoridades sanitarias explicaron que el cambio responde al riesgo de reintroducción del sarampión y otras enfermedades inmunoprevenibles, en un contexto internacional marcado por la caída de las coberturas de vacunación, muchas de ellas por debajo del 95% recomendado para evitar brotes.

Mirá tambiénCoqueluche en Santa Fe: en qué punto está la circulación de la enfermedad

Adelantar la segunda dosis permite acortar el período en el que los niños quedan vulnerables y fortalecer la inmunidad colectiva desde edades más tempranas.

Una vacuna clave y gratuita

La vacuna triple viral protege contra:

  • Sarampión
  • Rubéola y síndrome de rubéola congénita
  • Paperas

Forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, es gratuita y obligatoria, y se aplica en hospitales públicos y centros de salud de todo el país.

