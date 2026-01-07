Cambio clave en el Calendario Nacional de Vacunación: se adelanta la segunda dosis de la triple viral

El adelanto de la segunda dosis de la vacuna triple viral es una medida destinada a cerrar la “ventana de susceptibilidad” que dejaba expuestos a niños pequeños frente a enfermedades que volvieron a circular a nivel mundial.
El Ministerio de Salud de la Nación realizó el cambio en busca de reducir el riesgo de contagio de sarampión, rubéola y paperas en la primera infancia y reforzar la protección sanitaria de la población infantil.
La modificación comenzó a regir a partir del 1 de enero de 2026 en todo el territorio argentino.
● 12 meses de edad (sin cambios).
Niños nacidos a partir del 1 de julio de 2024
Niños nacidos antes del 1 de julio de 2024
Las autoridades sanitarias explicaron que el cambio responde al riesgo de reintroducción del sarampión y otras enfermedades inmunoprevenibles, en un contexto internacional marcado por la caída de las coberturas de vacunación, muchas de ellas por debajo del 95% recomendado para evitar brotes.
Adelantar la segunda dosis permite acortar el período en el que los niños quedan vulnerables y fortalecer la inmunidad colectiva desde edades más tempranas.
La vacuna triple viral protege contra:
Forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, es gratuita y obligatoria, y se aplica en hospitales públicos y centros de salud de todo el país.