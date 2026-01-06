Boletín epidemiológico

Influenza A(H3N2): la llegada del subclado K y su impacto en las infecciones respiratorias en Argentina

La detección de una nueva variante genética de la influenza A(H3N2) encendió la vigilancia sanitaria en el país. Aunque no se asocia por ahora a mayor gravedad clínica, su rápida expansión global obliga a reforzar la prevención, la vacunación y el monitoreo epidemiológico en el marco de un escenario complejo de infecciones respiratorias agudas.