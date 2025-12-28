Neuquén confirmó dos casos de gripe H3N2 y descartó circulación comunitaria
El Ministerio de Salud provincial informó que ambos pacientes evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta. Aseguran que el sistema de vigilancia está reforzado y llaman a sostener las medidas de prevención, en un contexto de aumento de la actividad viral a nivel internacional.
Las autoridades sanitarias aseguraron que no hay circulación comunitaria del virus en la provincia.
El Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén confirmó la detección de dos casos de gripe influenza A(H3N2), subclado K, y llevó tranquilidad a la población al asegurar que no existe circulación comunitaria del virus en el territorio provincial. La información fue brindada en conferencia de prensa por autoridades sanitarias, quienes detallaron que los pacientes afectados ya fueron dados de alta médica.
El anuncio se dio en un escenario de mayor actividad del virus de la influenza a nivel global, situación que mantiene en alerta a los sistemas de salud de distintos países. En ese marco, el ministro de Salud neuquino, Martín Regueiro, explicó que los casos detectados corresponden a personas que requirieron internación por un cuadro de neumonía, pero que presentaron una evolución clínica favorable.
Según precisó el funcionario, ambos pacientes recibieron atención oportuna dentro del sistema público de salud y ya se encuentran fuera de peligro. “Se trata de casos aislados, correctamente abordados, y no hay evidencia de transmisión comunitaria sostenida en la provincia”, remarcó Regueiro durante su exposición ante los medios.
Las autoridades sanitarias hicieron especial hincapié en que la detección temprana permitió activar los protocolos de vigilancia epidemiológica y virológica, lo que resulta clave para evitar la propagación del virus. En ese sentido, insistieron en que no se trata de una situación de alarma, sino de un evento sanitario que está siendo monitoreado de manera permanente.
Vigilancia reforzada y contexto internacional
El subclado K del virus influenza A(H3N2) fue identificado en distintos países durante los últimos meses, en el marco de la circulación estacional del virus. Sin embargo, los especialistas aclararon que hasta el momento no se registró un aumento en la gravedad clínica, ni en las tasas de hospitalización o mortalidad en comparación con temporadas anteriores.
Regueiro señaló que Neuquén se encuentra integrada a los sistemas nacionales e internacionales de vigilancia, lo que permite un seguimiento constante de la evolución de los virus respiratorios. “El sistema de vigilancia epidemiológica y virológica de la provincia está reforzado y funciona de manera articulada con Nación”, afirmó.
Desde el Ministerio de Salud destacaron que la capacidad de respuesta del sistema sanitario provincial permitió actuar con rapidez y eficacia. Además, subrayaron la importancia de la notificación inmediata de casos sospechosos, tanto en el sector público como en el privado, para sostener un control adecuado de la situación.
El ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, confirmó los casos.
En la conferencia, las autoridades reiteraron que la confirmación de estos dos casos no implica un cambio en el nivel de riesgo para la población general. Aun así, remarcaron que la prevención sigue siendo una herramienta fundamental, especialmente para los grupos más vulnerables.
Recomendaciones y medidas de prevención
En este contexto, el Ministerio de Salud de Neuquén volvió a insistir en la necesidad de mantener las medidas de prevención habituales frente a las enfermedades respiratorias. Entre las principales recomendaciones, se destaca la vacunación antigripal, especialmente dirigida a los grupos de riesgo.
Deben vacunarse las personas gestantes en cualquier etapa del embarazo; personas puérperas; niñas y niños de 6 a 24 meses inclusive; niñas y niños de 2 a 8 años con factores de riesgo; personas de 9 a 64 años con enfermedades crónicas como afecciones cardíacas, respiratorias o renales, inmunosupresión, obesidad o diabetes; y personas mayores de 65 años.
Además, las autoridades sanitarias recomendaron lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, ventilar los ambientes de manera regular, cubrirse al toser o estornudar con el pliegue del codo y evitar el contacto estrecho con otras personas en caso de presentar síntomas respiratorios.
Otro punto clave es la consulta temprana al sistema de salud ante la aparición de fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria u otros síntomas compatibles con cuadros gripales, especialmente si se pertenece a un grupo de riesgo. “Quedarse en casa y consultar a tiempo ayuda a cuidar la salud individual y colectiva”, subrayaron.
Operativos de vacunación itinerante y acciones específicas en colonias de vacaciones
Desde la cartera sanitaria provincial insistieron en que la información clara y el seguimiento constante son fundamentales para evitar la propagación de rumores o situaciones de preocupación innecesaria. En ese sentido, pidieron a la población informarse únicamente a través de canales oficiales.
La confirmación de estos dos casos vuelve a poner en foco la importancia de la prevención, la vacunación y la vigilancia epidemiológica como pilares centrales de la salud pública. Neuquén, aseguraron las autoridades, continúa atenta a la evolución de la situación, con un sistema preparado para responder ante cualquier eventualidad.