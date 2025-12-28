Salud pública

Neuquén confirmó dos casos de gripe H3N2 y descartó circulación comunitaria

El Ministerio de Salud provincial informó que ambos pacientes evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta. Aseguran que el sistema de vigilancia está reforzado y llaman a sostener las medidas de prevención, en un contexto de aumento de la actividad viral a nivel internacional.