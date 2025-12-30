Por la baja vacunación

Sarampión y coqueluche reaparecierón en Argentina

Con coberturas de vacunación que cayeron por debajo del 70 % en varios puntos del país, enfermedades casi erradicadas como el Sarampión y la Coqueluche (tos convulsa) vuelven a golpear. Este año, se confirmaron decenas de casos en distintas provincias y se multiplican las alertas de especialistas y autoridades sanitarias.