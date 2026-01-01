Boletín epidemiológico

Coqueluche en Santa Fe: en qué punto está la circulación de la enfermedad

El último boletín epidemiológico provincial confirma una marcada baja en los casos de coqueluche en Santa Fe luego de las semanas con mayor circulación de la enfermedad. Aunque la tendencia es descendente, las autoridades sanitarias insisten en no relajar la vigilancia ni las coberturas de vacunación, especialmente en bebés y personas gestantes.