Intento de suicidio en la costanera santafesina: un hombre fue rescatado y trasladado al Cullen

Un delicado operativo de emergencia se desplegó este domingo por la tarde en la zona de la Costanera Oeste de la ciudad de Santa Fe, a la altura del Club Regatas, tras un presunto intento de suicidio protagonizado por un hombre de 68 años.
El operativo se desarrolló en la barranca del río Santa Fe, frente al Club Regatas, y demandó la intervención de Bomberos, SIES y Prefectura. Un hombre de 68 años fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Cullen.
El episodio ocurrió alrededor de las 14, sobre la barranca del río Santa Fe, en inmediaciones de Avenida de los Siete Jefes, uno de los sectores más transitados del paseo costero.
Al arribar al lugar, personal de la Dirección General de Bomberos – Agrupación Bomberos Zapadores Santa Fe constató la presencia de un hombre, quien se encontraba siendo asistido por profesionales del SIES 107.
El paciente presentaba heridas en la región torácica, compatibles con un presunto intento de suicidio mediante un elemento cortopunzante, por lo que se activó de inmediato el protocolo sanitario y de rescate.
Ante la complejidad del terreno, los efectivos de Bomberos colaboraron activamente con el equipo médico, realizando tareas de inmovilización, contención y aseguramiento del paciente, con el objetivo de garantizar un traslado seguro.
Dado que el hombre se encontraba sobre la barranca, se dispuso su evacuación por vía fluvial, utilizando el guardacostas GC-191 de la Prefectura Naval Argentina.
El rescate se concretó mediante un breve desplazamiento acuático hasta el muelle del Club Regatas, ubicado a unos 50 metros del lugar del hecho, donde aguardaba una ambulancia del sistema de emergencias.
Una vez en tierra firme, el paciente fue entregado al personal médico y trasladado en el móvil 01 del SIES 107 hasta el Hospital José María Cullen, donde quedó internado bajo atención especializada.
Durante el procedimiento también estuvo presente personal de la Brigada Motorizada Águila 02, colaborando en la seguridad de la zona y el ordenamiento del tránsito.
El operativo concluyó a las 15.07, sin que se registraran incidentes adicionales.