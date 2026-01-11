Operativo de Bomberos

Intento de suicidio en la costanera santafesina: un hombre fue rescatado y trasladado al Cullen

El operativo se desarrolló en la barranca del río Santa Fe, frente al Club Regatas, y demandó la intervención de Bomberos, SIES y Prefectura. Un hombre de 68 años fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Cullen.