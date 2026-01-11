Intensa busqueda

Desaparición de Jimena Saravia en Salta: intensa búsqueda de la nena de 6 años

Desde el sábado 10 de enero por la mañana no hay rastros de Jimena, una niña que salió a jugar en el paraje rural Las Vertientes y no regresó a su hogar. La comunidad, autoridades judiciales y fuerzas policiales trabajan sin descanso para encontrarla.