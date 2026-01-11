Desaparición de Jimena Saravia en Salta: intensa búsqueda de la nena de 6 años

La comunidad de Las Vertientes, en el departamento Rivadavia Banda Sur de Salta, vive horas de angustia desde el pasado sábado 10 de enero.
Desde el sábado 10 de enero por la mañana no hay rastros de Jimena, una niña que salió a jugar en el paraje rural Las Vertientes y no regresó a su hogar. La comunidad, autoridades judiciales y fuerzas policiales trabajan sin descanso para encontrarla.
Jimena Saravia, una nena de 6 años, desapareció aparentemente mientras jugaba cerca de su casa y hasta el momento no se ha logrado dar con su paradero, generando una intensa movilización de fuerzas de seguridad, familiares y vecinos que participan de la búsqueda.
Según las primeras informaciones recabadas por los fiscales penales de la provincia, la menor fue vista por última vez alrededor de las 11 de la mañana del sábado cuando, tras finalizar el almuerzo familiar, salió a jugar junto a otros niños del paraje.
Fue en ese contexto que, al momento de regresar para la comida o avisar a sus mayores, Jimena no estaba, lo que encendió inmediatamente las alarmas en su familia.
El hecho fue reportado oficialmente a la policía y a la Unidad Fiscal, que de inmediato activaron el protocolo de búsqueda de personas.
Ese procedimiento contempla la intervención coordinada de diferentes fuerzas —policiales, judiciales y de emergencia— así como la participación activa de los habitantes de la zona, quienes rastrillan cada sector rural y caminos vecinales con la esperanza de encontrar alguna pista que permita ubicarla.
La preocupación crece en el pequeño paraje rural porque, al momento de desaparecer, la menor vestía un pantalón negro y una remera rosada, detalles que las autoridades consideran clave para cualquier testigo o vecino que pueda haberla visto en las últimas horas y quiera aportar información concreta.
Más de 48 horas después de su desaparición, no se registra ninguna novedad confirmada sobre el paradero de Jimena, ni hay indicios claros que permitan determinar si se trató de un extravío, un accidente o un hecho más grave.
Ante este vacío de información, familiares y allegados instan a que la comunidad y los medios de comunicación colaboren difundiendo cada detalle con el objetivo de aumentar las posibilidades de dar con ella.
Desde el Ministerio Público Fiscal de Salta, los fiscales penales a cargo del caso solicitaron a la población que aporte cualquier dato relevante a través del Sistema de Emergencias 911 o a la dependencia policial más cercana, subrayando que “cada información, por más mínima que parezca, puede ser fundamental en la búsqueda de la menor”.
Los operativos de rastrillaje se concentran en campos, arroyos y senderos cercanos a Las Vertientes, zonas boscosas y toda la geografía rural que podría haber sido transitada por Jimena desde la mañana del sábado.
Allí, personal especializado de distintas dependencias trabaja codo a codo con perros de búsqueda, drones y equipamientos que permiten explorar espacios difíciles de acceder, en condiciones climáticas que, hasta el momento, no han representado un obstáculo mayor para las tareas.
Familiares, conmovidos y en medio de una angustia evidente, aseguran que “no hay descanso” en las tareas coordinadas por la fiscalía y que cada hora es crucial para encontrar alguna pista.
Vecinos de Las Vertientes y zonas aledañas se turnan para colaborar en la búsqueda, mientras las autoridades buscan consolidar nuevos métodos para llegar a posibles testigos o registros que permitan avanzar en la investigación.
Asimismo, se solicitó que se refuerce la presencia oficial, teniendo en cuenta que el paraje es de difícil acceso y que este tipo de desapariciones en zonas rurales con escasa conectividad puede demandar una respuesta más amplia y rápida, que incluya recursos adicionales, equipos aerotransportados y más personal especializado.