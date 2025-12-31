Búsqueda sin pistas

Desapareció un joven de 25 años que viajó de Bahía Blanca a Mar del Plata para trabajar

Maximiliano Echarri, un joven bahiense de 25 años, partió rumbo a Mar del Plata a comienzos de diciembre con la intención de conseguir trabajo de temporada. Desde el 21 de diciembre su familia no tiene noticias suyas y la policía activó un operativo para encontrarlo en conjunto con organizaciones solidarias.