Desapareció un joven de 25 años que viajó de Bahía Blanca a Mar del Plata para trabajar
Maximiliano Echarri, un joven bahiense de 25 años, partió rumbo a Mar del Plata a comienzos de diciembre con la intención de conseguir trabajo de temporada. Desde el 21 de diciembre su familia no tiene noticias suyas y la policía activó un operativo para encontrarlo en conjunto con organizaciones solidarias.
La ciudad de Mar del Plata y Bahía Blanca están en alerta por la desaparición de Maximiliano Echarri, un joven de 25 años que viajó desde su ciudad natal con la esperanza de conseguir empleo en temporada de verano y no fue visto ni localizado desde hace más de tres semanas.
La familia del hombre radicó la denuncia y la investigación sigue en curso a la espera de cualquier dato que permita reconstruir su recorrido.
La última comunicación
La mañana del 1 de diciembre, Susana Schechtel, madre de Maximiliano, lo acompañó hasta la terminal de ómnibus San Francisco de Asís, en Bahía Blanca, desde donde partió rumbo a Mar del Plata con la esperanza de conseguir trabajo durante la temporada estival.
La familia del hombre radicó la denuncia
Durante los primeros días mantuvieron contacto telefónico, pero desde el 21 de diciembre no volvió a responder llamadas ni mensajes, y su teléfono dejó de estar activo.
Ante la ausencia de noticias y la creciente preocupación, la familia radicó una denuncia por averiguación de paradero el 20 de diciembre, lo que habilitó el inicio de un operativo oficial para buscar al joven desaparecido.
La causa quedó bajo la jurisdicción de la UFIJ Nº 20 de Bahía Blanca, con intervención de la Comisaría Cuarta de esa ciudad y la Subcomisaría Harding Green, que coordina las tareas en Mar del Plata.
Según el parte policial y los testimonios de allegados, no se sabe dónde se estaba alojando Maximiliano, si llegó a conseguir empleo ni con quiénes se relacionó desde su llegada.
Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, aunque tampoco cuentan con indicios concretos que permitan avanzar en una línea investigativa firme.
Operativo, rastrillajes y perfil del joven
Las fuerzas de seguridad, junto con la colaboración de organizaciones locales como Red Solidaria Mar del Plata, desplegaron operativos de búsqueda en distintos puntos de la ciudad balnearia y sus alrededores.
También se autorizó la difusión de imágenes y videos de Maximiliano con el objetivo de multiplicar la posibilidad de que alguien lo haya visto y aporte información valiosa.
Además, los investigadores solicitaron la triangulación de antenas de telefonía celular para intentar establecer cuál fue la última ubicación conocida del joven antes de que su teléfono dejara de funcionar.
A pesar de estos esfuerzos, hasta el momento no se obtuvieron resultados positivos que permitan acercarse a su paradero.
Maximiliano fue descrito por su familia como una persona de contextura delgada, aproximadamente 1,70 metros de altura, tez morocha y cabello corto.
Al momento de viajar contaba con escaso dinero, llevaba su DNI consigo y tenía presencia en redes sociales, aunque no registra actividad en ellas desde hace varios días, lo que profundiza la incertidumbre familiar.
En su última publicación en Instagram, realizada el 10 de diciembre, se lo ve en una calle de Mar del Plata vestido con lentes de sol, remera blanca y chaleco negro. Desde ese día no hubo más señales que permitan ubicarlo o reconstruir sus pasos.
La familia también indicó que Maximiliano atravesaba momentos de fragilidad personal y contaba con problemas de adicción, lo que podría haber influido en su estado de vulnerabilidad tras su llegada a la ciudad costera.
Pedidos de colaboración y cómo aportar datos
Ante la falta de novedades, los allegados y las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrar a Maximiliano. Se pidió que quien tenga información se comunique de inmediato con el 911, con la dependencia policial más cercana o directamente con la Subcomisaría Harding Green al teléfono 291 486-0512.
También es posible contactar a Red Solidaria Mar del Plata al número 223 531-1774, organización que se sumó a la difusión del caso y acompaña a la familia en la búsqueda. Las autoridades remarcan que toda pista, por más mínima que parezca, puede resultar crucial para avanzar en esta investigación.