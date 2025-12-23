Mientras se aguardan resultados de ADN, continúa la búsqueda de Jeremías Monzón en Santo Tomé y la región

La búsqueda de Jeremías Monzón, el adolescente desaparecido desde el 18 de diciembre en la ciudad de Santo Tomé, continúa activa mientras se aguardan los resultados de una prueba de ADN realizada sobre un cuerpo hallado en la zona sur de la ciudad de Santa Fe.
Este lunes 22 de diciembre, Romina, madre del joven, difundió un video para “unificar información” sobre el avance de la causa y las tareas desplegadas durante la jornada.
En su mensaje agradeció el trabajo de las distintas fuerzas y organismos que participan del operativo: “Quiero agradecer a PDI, a la Policía, Policía Municipal, al Ejército, a la Municipalidad de Santo Tomé, al intendente, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Salud y a todos los que están desplegándose, porque sé que vienen trabajando un montonazo”.
Rastrillajes en islas y colaboración interinstitucional
Según relató, durante la mañana se iniciaron rastrillajes en zonas de islas de la costa de Santo Tomé, con la participación del Ejército y personal municipal.
Este lunes se halló un cuerpo en la ciudad de Santa Fe. Foto: Flavio Raina.
En paralelo, la familia fue convocada a una reunión con el fiscal interviniente, momento en el que se produjo el hallazgo de un cuerpo en cercanías de la cancha de Colón, en el sector sur de la capital provincial, hecho que fue informado oficialmente por las autoridades y motivó un fuerte despliegue policial en el lugar.
Romina explicó que fue convocada para reconocer el cuerpo, aunque aclaró que no fue posible confirmar la identidad: “Era un hombre morocho, que estaba completamente irreconocible. No había demasiados datos que puedan llegar a confirmar o a negar que sea Jeremías, con lo cual me hice una prueba de ADN y el resultado estará cuando esté”.
Hasta tanto se conozcan los resultados, remarcó: “Vamos a seguir buscando a Jere y vamos a agotar todas las posibilidades”.
En ese marco, la madre del adolescente pidió centralizar cualquier información que pueda resultar útil para la investigación.
“Necesito que todas las personas que hayan visto, hayan creído verlo o tengan rumores en Santa Fe, me escriban a mi WhatsApp personal”, indicó, y solicitó que los datos se envíen exclusivamente al número 3424 39 42 42, para evitar la pérdida de información sensible. “Yo prefiero que me llegue toda la información y después descartar”, señaló.
También detalló que se analizan distintas líneas de investigación y zonas donde varias personas dijeron haber visto a un adolescente con características similares a las de Jeremías, tanto a pie como en bicicleta.
Lugares clave en la búsqueda de Jeremías
Entre los lugares mencionados se encuentran la Costanera, el playón municipal, el skate park, el barrio Chaparral, el cementerio, Villa Caquita, Costa Azul y sectores cercanos al puente y a la Policía Municipal.
Imagen difundida por la mamá de Jeremías.
Por último, Romina pidió comprensión ante la delicada situación y reiteró que la búsqueda no se detendrá: “Lo vamos a seguir buscando. Nos nombraron otras localidades como Gálvez y demás; vamos a seguir hasta tener los resultados”.
La causa es seguida por el Ministerio Público de la Acusación, en un contexto de extrema sensibilidad, con menores involucrados y múltiples hipótesis aún en evaluación, mientras la familia y las fuerzas de seguridad mantienen activo el operativo de búsqueda.