Buscan en el río Salado a un hombre que despareció cerca de Tostado

Un operativo de búsqueda del que participan distintas fuerzas se despliega este sábado en aguas del río Salado, muy cerca de Tostado, ciudad cabecera del departamento santafesino 9 de Julio, para tratar de hallar a un hombre que desapareció el día anterior.
Se trata de Ramón Tévez, un hombre domiciliado en la mencionada población, una de las más importantes del norte de la provincia.
Su familia radicó el pedido de paradero el viernes en la Comisaría 2a de Ceres, dependiente de la Unidad Regional XIII.
La mascota de Tévez estaba en la orilla del río. Foto: El Litoral
Operativo
Rápidamente se desplegó un procedimiento en el que prestaron colaboración efectivos de los distritos Logroño, Campo Garay y Montefiore.
De los rastrillajes participaron jefes policiales de distintas reparticiones y familiares de Tévez.
Por otra parte, se hizo presente personal con Drones del D3 de la provincia, la Brigada Canina de Bomberos Zapadores de la Unidad Regional V (Castellanos) y personal de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” Sección 27.
Con rastrillaje aéreo, los uniformados ubicaron el campamento de Tévez en zona rural, a unos 17 km hacia el oeste, sobre Ruta Nacional 95 de tierra, dentro de un campo llamado San Ramón, el cual es atravesado por un brazo del río Salado.
En el lugar se hallaron rastros de fuego, una bolsa blanca y una perrita de pelaje blanco, perteneciente a Tévez, la cual se halla sobre la vera del río.
Las tareas de búsqueda comenzaron el viernes y fueron retomadas este sábado. Foto: El Litoral
En el agua
Fue entonces que se convocó a personal de la Brigada Acúatica de Bomberos Voluntarios de Tostado, que comenzó a hacer rastrillajes adentro del cauce.
Las tareas se interrumpieron durante la noche, pero se retomaron con las primeas luces de este sábado.